Илон Маск сообщил о выходе из экспертных советов при президенте США

Основатель SpaceX Илон Маск сообщил о своем выходе из ​экспертных советов при президенте США после того, как Дональд Трамп отказался от Парижского соглашения по климату. Об этом Маск написал в своем аккаунте в Twitter.

«Я ухожу из президентских советов. Изменение климата — это реальность». Илон Маск тажке добавил, что отказ от Парижского соглашения вредит не только США, но и «всему миру».

Трамп неоднократно заявлял, что это соглашение не отвечает интересам США и что он не верит в угрозу глобального потепления.

Ранее Илон Маск пригрозил выйти из экспертных советов при президенте в случае выхода США из Парижского соглашения. Маск в своем сообщении в Twitter рассказал, что «сделал все что мог» по этому вопросу, обращаясь как к Трампу, так и к высокопоставленным чиновникам Белого дома. «У меня не останется другого выбора, кроме как покинуть советы в этом случае», — добавил он.

Президент США заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату 1 июня. Трамп сказал, что при нынешних условиях соглашение не выгодно для США. Он пояснил, что к 2025 году США могли потерять 2,7 млн рабочих мест при исполнении всех положения соглашений, и пообещал провести новые переговоры по соглашению. Однако президент Франции Эммануэль Макрон уже заявил о своем отказе от инициативы Соединенных штатов пересмотреть положения Парижского соглашения по климату.

