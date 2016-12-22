Praxair и Linde достигли соглашения о слиянии компаний

Советы директоров немецкого и американского поставщиков газов промышленного назначения Linde и Praxair проголосовали за слияние компаний. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, холдинг будет зарегистрирован в Ирландии, однако заседания Совета директоров в основном будут проводиться в Великобритании. Корпоративные функции будут разделены между Мюнхеном и Данбери (штат Коннектикут), где базируется компания Praxair. Годовая экономия от слияния, как ожидается, достигнет $1,2 млрд, а совокупный доход холдинга составит $28.7 млрд.

Как сообщает Bloomberg, сделка еще должна быть одобрена владельцами 75% акций Praxair. Закрытие сделки ожидается во II полугодии 2018 года.

В августе прошлого года Financial Times сообщала о том, что Praxair ведет переговоры о покупке своего немецкого конкурента, компании Linde. Сообщалось, что в случае реализации сделки будет создан крупнейший в мире поставщик газов промышленного назначения с рыночной капитализацией, превышающей $60 млрд.