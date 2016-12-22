Макрон заявил об отказе пересматривать Парижское соглашение по климату

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об отказе от инициативы Соединенных штатов пересмотреть положения Парижского соглашения по климату. Об этом Макрон заявил в ходе пресс-конференции.

Ранее Reuters со ссылкой на источник, близкий к правительству Франции, сообщил о том, что Макрон выразил такое мнение в ходе телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом.

По словам источника, разговор длился около пяти минут, обмен мнениями между лидерами стран был «прямым». «Президент [Эммануэль Макрон] сказал, что они могут продолжить диалог, но ничто не может быть пересмотрено в Парижском соглашении по климату», — уточнил собеседник агентства.

По данным Reuters, США и Франция продолжат совместную работу, но «не по теме климата».

Президент США заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату 1 июня. Трамп подчеркнул, что при нынешних условиях соглашение не выгодно для США. Он пояснил, что к 2025 году США могли потерять 2,7 млн рабочих мест при исполнении всех положения соглашений, поэтому Трамп пообещал провести новые переговоры, чтобы соглашение стало справедливым для американцев.

Свое сожаление о таком решении Трампа выразил бывший президент США Барак Обама, при котором и было подписано соглашение. Обама раскритиковал выход Трампа из Парижского соглашения, однако отметил, что граждане США будут уделять внимание защите климата.

«Я уверен, что наши штаты, города и представители бизнеса активизируются и сделают еще больше, чтобы продолжить дело и помогут защитить нашу планету для будущих поколений», — сказано в заявлении экс-президента, текст которого приводит Reuters.

Кроме того, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал решение Соединенных Штатов выйти из Парижского соглашения по изменению климата «большим разочарованием». «Крайне важно, чтобы США оставались лидером по экологическим вопросам», — подчеркнул представитель.