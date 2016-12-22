Полиция Филиппин исключила версию теракта в отеле Resorts World Manila

Полиция Филиппин не обнаружила террористического следа в ​стрельбе ​в курортном комплексе Resorts World Manila в Маниле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правоохранителей.

Как сообщает агентство со ссылкой на начальника полиции Рональда де ла Роса, предположительно это было ограблением. «Стрелок зашел в помещение и пожог несколько столов», оружие не было направлено в сторону людей, отметил полицейский.

По словам начальника полиции, запрещенное в России «Исламское государство» могло взять на себя ответственность за инцидент для «пропаганды террористической группировки».

Стрельба в Resorts World Manila произошла вечером 1 июня. Сотрудник филиппинского Красного креста сообщил, что в результате случившегося пострадали не менее 25 человек, передавало издание Manila Times. Ответственность за стрельбу взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

Очевидцы событий рассказывали Manila Times, в отель вошли вооруженные люди в масках и открыли стрельбу. Также очевидцы сообщили, что слышали взрыв. Издание при этом отмечало, что данная информация пока не подтверждена полицией.

В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил соболезнования пострадавшим в результате инцидента. «Мы внимательно следим за ситуацией. Наши мысли и молитвы со всеми пострадавшими», — цитирует Трампа «Би-би-си».

Пресс-служба курортного комплекса сообщает, что у Resorts World Manila пока нет официальной информации об инциденте.

Ранее сотрудники отеля сообщали, что комплекс оцеплен полицией. Они также добавили, что находятся в «тесном сотрудничестве» с филиппинской полицией, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и гостей.