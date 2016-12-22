МВД Украины заявило о даче показаний стрелявшего в россиянина в Киеве

Стрелявший в гражданина России Адама Осмаева будет жить и даст показания следствию. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко агентству «Интерфакс-Украина».
По словам Геращенко, нападавший находится под охраной, место его пребывания засекречено. «Мы знаем, что он будет жить. И мы будем стараться не допустить его самоубийства», — заявил советник.
Геращенко утверждает, что нападавший был прислан российскими спецслужбами и позднее даст показания.
Ранее сообщалось, что при стрельбе на Подоле в Киеве был ранен гражданин России Адам Осмаев. По версии полиции, Осмаев со своей женой Аминой Окуевой договорились об интервью с человеком, назвавшим себя журналистом Алексом Вернером из французского издания Le Monde. При встрече представившийся журналистом мужчина выстрелил в Османова, в ответ Окуева четырежды выстрелила в Вернера. Оба раненных были доставлены в больницу.
Как сообщил позднее спикер МВД Украины Артем Шевченко, у нападавшего был паспорт Украины, в котором были сведения о пересечении границы с Белоруссией и Россией в течение прошлого года.
Сам Адам Осмаев был задержан 4 февраля 2012 года по подозрению в совершении взрыва в Одессе. В конце февраля того же года Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что совместно с российскими спецслужбами, задержав Осмаева, предотвратила планы террористов по подготовке покушения на Владимира Путина.