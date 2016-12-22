Туроператоры рассказали о поиске рейсов на замену «ВИМ-Авиа»

​Туроператоры ищут альтернативные рейсы для перевозки пассажиров на замену авиаперевозчика «ВИМ-Авиа», задержки и переносы рейсов которого продолжаются. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, «ВИМ-Авиа» обещала до конца недели восстановить график вылетов чартерных авиарейсов после массовых задержек. Некоторые рейсы на российских и зарубежных направлениях авиакомпания объединила «для оптимизации расписания», другие по-прежнему задерживаются.

По информации туроператоров были задержаны рейсы из аэропорта Домодедово в Анталью, Казань, Ереван, Симферополь. В авиакомпании заявили, что речь идет о переносе, а не отмене рейсов.

Туроператор «НТК Интурист», по данным АТОР, 31 мая искал возможности для перевозки в Анталью 280 туристов из Санкт-Петербурга. По данным туроператора, свободных самолетов нужной вместимости на рынке в данный момент нет, из-за чего туристы полетели в Анталью разными группами тремя рейсами авиакомпании «Саратовские авиалинии» 31 мая и 1 июня.

«По информации АТОР, туроператоры продолжают по возможности пересаживать туристов на рейсы других перевозчиков. Чаще всего речь идет о фрахте целых самолетов», — говорится в сообщении ассоциации.

О задержках рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» сообщал 29 мая Life, ссылаясь на очевидцев. Пассажиры этой авиакомпании протестовали в аэропорту Домодедово из-за задержки своих рейсов. По данным очевидцев, некоторые из протестующих находились в аэропорту более суток. По информации Life, задержали пять рейсов в Турцию и на Кипр. Один из самолетов оказался неисправен.

В «ВИМ-Авиа» РБК заявили, что вылеты рейсов перенесли из-за позднего возврата самолетов из техобслуживания. По словам директора по связям с общественностью авиакомпании Елены Федоровой, компания планировала ввести эти самолеты в эксплуатацию «более десяти дней назад». Она добавила, что из-за сезона отпусков сильно возрос поток пассажиров, «особенно в Турцию». Все это, по словам Федоровой, привело к массовым задержкам и переносам рейсов. По ее словам, «ВИМ-Авиа» пыталась нанять для перевозки другие самолеты, но этого не получилось из-за их дефицита. «ВИМ-Авиа» пообещала восстановить график полетов 29 мая.

В этот же день Татарская транспортная прокуратура заявила о проверке «ВИМ-Авиа» после задержки рейсов в аэропорту Домодедово.