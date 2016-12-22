Вице-адмирал заявил об истечении срока эксплуатации флагмана ВМС Украины

Срок эксплуатации флагмана ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» истекает в 2018 году, сообщил в интервью изданию Korrespondent.net вице-адмирал Сергей Гайдук, бывший командующий ВМС Украины. По его словам, срок эксплуатации корабля сократился из-за проблем с финансированием.

Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» (Фото: ИнА «Украинское фото»)

«Мог бы служить и дольше, но жизненный цикл корабля сократился из-за постоянных проблем с финансированием», — сказал Гайдук.

По его словам, «в наследство от СССР» Украине досталось три корабля, однако два из них были «списаны в утиль». Гайдук не исключает, что этому поспособствовала и Россия. «Не исключаю, что к этому приложил руку и «старший брат», который был не заинтересован в сильном украинском флоте, с которым надо конкурировать на Черном море», — сказал он.

Кроме того, указал вице-адмирал, проблемы обнаружились еще на этапе плановых ремонтов ​флагмана: поддерживающий ремонт должен был проводиться один раз в два года, но качество этих работ на Николаевском судостроительном заводе оказалось очень низким. Один из двух заявленных в ремонт корабельных дизель-генераторов вышел из строя еще во время гарантийного срока, устранить ее так и не смогли. «Дошло даже до прокуратуры, которая пыталась оштрафовать николаевские верфи почти на 700 млн грн», — объяснил вице-адмирал.

По словам Гайдука, даже в случае замены произведенных Россией дизель-генераторов на аналогичные жизненный срок корабля может быть продлен только на десять лет, поэтому Украине необходимо строить новые корабли, адаптированные под стандарты НАТО.

О том, что дизельный двигатель флагмана ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» сломался сразу после ремонта, стало известно 18 мая. Его ремонт проводился в рамках государственного оборонного заказа Николаевским судостроительным заводом имени 61 коммунара. Военная прокуратура потребовала взыскать с подрядчика 668 тыс. грн (около $25 тыс.) Всего на ремонт флагмана ВМС Украины было выделено 14,5 млн грн (около $540 тыс.).

Осенью 2016 года агентство Reuters сообщало, что Украина приступила к переоснащению своего флота и ремонту фрегата «Гетман Сагайдачный». США выделили на эти цели $30 млн.