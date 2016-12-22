Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,69 56,26 EUR Нал. 63,68 63,04 USD Бирж. 56,41 -0,15 EUR Бирж. 63,26 -0,38 USD ЦБ. 56,54 -0,15 EUR ЦБ. 63,53 +0,12 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1869,66 -1,62% РТС 1045,63 -0,73% Brent 50,44 -1,06% DJIA 21108,16 +0,47% Nasdaq 6233,28 +0,56% FTSE 7543,77 +0,32%
Вице-адмирал заявил об истечении срока эксплуатации флагмана ВМС Украины
Лента новостей
Туроператоры рассказали о поиске рейсов на замену «ВИМ-Авиа» 21:42, Бизнес Сломать тренд низкого роста: о чем спорили в первый день ПМЭФ-2017 21:36, Экономика Saudi Aramco заинтересовалась инвестициями в России и СП с «Роснефтью» 21:25, Бизнес  При стрельбе на курорте в столице Филиппин пострадали десятки человек 21:20, Общество Вице-адмирал заявил об истечении срока эксплуатации флагмана ВМС Украины 21:13, Политика О чем говорил Путин с главными редакторами иностранных СМИ 21:03, Политика МИД Приднестровья рассказал о высылке из Кишинева российского чиновника 21:02, Политика Путин рассказал о совете Фиделя Кастро об организации личной охраны 20:46, Политика  ПМЭФ: Philips запускает производство медицинского оборудования в России 20:44, РБК и Philips В Киеве ранили готовившего покушение на Путина россиянина 20:38, Общество «Юлмарт» вложит 5 млрд руб. в свой крупнейший логистический объект 20:38, Бизнес МИД выразил сожаление новым санкциям США после прихода Трампа 20:31, Политика Покупатели стали больше интересоваться российскими брендами одежды 20:25, Бизнес Восстание машин: что делать, если банкомат выдал неверную сумму 20:21, Деньги Саудовский министр рассказал о встрече с Путиным и Сечиным 20:16, Экономика  Аркадий Дворкович — РБК: Для экономики лучше, чтобы рубль был чуть слабее 20:05, Экономика «Яндекс» объявил о закрытии офисов на Украине 19:50, Бизнес США обещали Европе помочь избавиться от зависимости от российского газа 19:44, Политика Путин заявил о планах встретиться с премьером Индии второй раз за день 19:35, Политика РФПИ и китайский фонд проинвестируют в Eurasia Drilliing 19:31, Бизнес Голодец пообещала пенсии в России в размере двух прожиточных минимумов 19:28, Экономика Hyperloop назвал сроки презентации кабины сверхскоростного поезда 19:20, Технологии и медиа Киев заподозрил украинского провайдера в работе на ФСБ 19:18, Политика Финский журналист отказался от визита в Чечню после приглашения Захаровой 19:17, Общество Комиссия ЕАЭС одобрила идею Роспотребнадзора о новой маркировке продуктов 19:17, Бизнес «Выйду на пенсию, заведу видеоблог»: последует ли бизнес примеру Усманова 19:16, Общество Минпромторг оценил спрос на ларьки в России в 50 тыс. штук 18:54, Экономика Франция не нашла доказательств взлома штаба Макрона Россией 18:50, Политика
Вице-адмирал заявил об истечении срока эксплуатации флагмана ВМС Украины
Украинский кризис, 21:13
0
Вице-адмирал заявил об истечении срока эксплуатации флагмана ВМС Украины

Срок эксплуатации флагмана ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» истекает в 2018 году, сообщил в интервью изданию Korrespondent.net вице-адмирал Сергей Гайдук, бывший командующий ВМС Украины. По его словам, срок эксплуатации корабля сократился из-за проблем с финансированием.

Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» (Фото: ИнА «Украинское фото»)

«Мог бы служить и дольше, но жизненный цикл корабля сократился из-за постоянных проблем с финансированием», — сказал Гайдук.

По его словам, «в наследство от СССР» Украине досталось три корабля, однако два из них были «списаны в утиль». Гайдук не исключает, что этому поспособствовала и Россия. «Не исключаю, что к этому приложил руку и «старший брат», который был не заинтересован в сильном украинском флоте, с которым надо конкурировать на Черном море», — сказал он.

Кроме того, указал вице-адмирал, проблемы обнаружились еще на этапе плановых ремонтов ​флагмана: поддерживающий ремонт должен был проводиться один раз в два года, но качество этих работ на Николаевском судостроительном заводе оказалось очень низким. Один из двух заявленных в ремонт корабельных дизель-генераторов вышел из строя еще во время гарантийного срока, устранить ее так и не смогли. «Дошло даже до прокуратуры, которая пыталась оштрафовать николаевские верфи почти на 700 млн грн», — объяснил вице-адмирал.

По словам Гайдука, даже в случае замены произведенных Россией дизель-генераторов на аналогичные жизненный срок корабля может быть продлен только на десять лет, поэтому Украине необходимо строить новые корабли, адаптированные под стандарты НАТО.

О том, что дизельный двигатель флагмана ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» сломался сразу после ремонта, стало известно 18 мая. Его ремонт проводился в рамках государственного оборонного заказа Николаевским судостроительным заводом имени 61 коммунара. Военная прокуратура потребовала взыскать с подрядчика 668 тыс. грн (около $25 тыс.) Всего на ремонт флагмана ВМС Украины было выделено 14,5 млн грн (около $540 тыс.).

Осенью 2016 года агентство Reuters сообщало, что Украина приступила к переоснащению своего флота и ремонту фрегата «Гетман Сагайдачный». США выделили на эти цели $30 млн.

Теги: Украина , ВМС Украины , Гетман Сагайдачный , Ремонт
Главное
«Яндекс» объявил о закрытии офисов на Украине Бизнес
Материалы по теме
Двигатель флагмана ВМС Украины сломался сразу после ремонта Политика
Киев заподозрил украинского провайдера в работе на ФСБ Политика
«Яндекс» объявил о закрытии офисов на Украине Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку