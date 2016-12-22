МИД Приднестровья рассказал о высылке из Кишинева российского чиновника

Заместителя руководителя аналитического центра при правительстве России Глеба Покатовича задержали в аэропорту Кишинева и депортировали из Молдавии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Республики.

По данным МИДа, Покатович прилетел в Кишинев в рамках межправительственного сотрудничества Приднестровья и России в области финансово-экономического аудита. Он прибыл в Кишинев утренним рейсом. В аэропорту его задержали представители силовых структур Молдавии, отметили в ведомстве.

В конце мая молдавские власти объявили пятерых российских дипломатов персонами нон грата. При этом президент Молдавии Игорь Додон осудил высылку российских дипломатов.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, сказала, что она «парадоксальная, но показательная». По ее словам, к работе российских дипломатов ситуация «никак не относится», а лишь демонстрирует «развитие ситуации в Молдавии».

Россия в ответ на действия молдавских властей объявила персонами нон грата пятерых сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве. Им было предписано покинуть страну в течение трех дней.