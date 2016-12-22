Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,69 56,26 EUR Нал. 63,68 63,04 USD Бирж. 56,42 -0,15 EUR Бирж. 63,26 -0,38 USD ЦБ. 56,54 -0,15 EUR ЦБ. 63,53 +0,12 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1869,66 -1,62% РТС 1045,63 -0,73% Brent 50,43 -1,08% DJIA 21104,99 +0,46% Nasdaq 6233,07 +0,56% FTSE 7543,77 +0,32%
МИД Приднестровья рассказал о высылке из Кишинева российского чиновника
Лента новостей
Туроператоры рассказали о поиске рейсов на замену «ВИМ-Авиа» 21:42, Бизнес Сломать тренд низкого роста: о чем спорили в первый день ПМЭФ-2017 21:36, Экономика Saudi Aramco заинтересовалась инвестициями в России и СП с «Роснефтью» 21:25, Бизнес  При стрельбе на курорте в столице Филиппин пострадали десятки человек 21:20, Общество Вице-адмирал заявил об истечении срока эксплуатации флагмана ВМС Украины 21:13, Политика О чем говорил Путин с главными редакторами иностранных СМИ 21:03, Политика МИД Приднестровья рассказал о высылке из Кишинева российского чиновника 21:02, Политика Путин рассказал о совете Фиделя Кастро об организации личной охраны 20:46, Политика  ПМЭФ: Philips запускает производство медицинского оборудования в России 20:44, РБК и Philips В Киеве ранили готовившего покушение на Путина россиянина 20:38, Общество «Юлмарт» вложит 5 млрд руб. в свой крупнейший логистический объект 20:38, Бизнес МИД выразил сожаление новым санкциям США после прихода Трампа 20:31, Политика Покупатели стали больше интересоваться российскими брендами одежды 20:25, Бизнес Восстание машин: что делать, если банкомат выдал неверную сумму 20:21, Деньги Саудовский министр рассказал о встрече с Путиным и Сечиным 20:16, Экономика  Аркадий Дворкович — РБК: Для экономики лучше, чтобы рубль был чуть слабее 20:05, Экономика «Яндекс» объявил о закрытии офисов на Украине 19:50, Бизнес США обещали Европе помочь избавиться от зависимости от российского газа 19:44, Политика Путин заявил о планах встретиться с премьером Индии второй раз за день 19:35, Политика РФПИ и китайский фонд проинвестируют в Eurasia Drilliing 19:31, Бизнес Голодец пообещала пенсии в России в размере двух прожиточных минимумов 19:28, Экономика Hyperloop назвал сроки презентации кабины сверхскоростного поезда 19:20, Технологии и медиа Киев заподозрил украинского провайдера в работе на ФСБ 19:18, Политика Финский журналист отказался от визита в Чечню после приглашения Захаровой 19:17, Общество Комиссия ЕАЭС одобрила идею Роспотребнадзора о новой маркировке продуктов 19:17, Бизнес «Выйду на пенсию, заведу видеоблог»: последует ли бизнес примеру Усманова 19:16, Общество Минпромторг оценил спрос на ларьки в России в 50 тыс. штук 18:54, Экономика Франция не нашла доказательств взлома штаба Макрона Россией 18:50, Политика
МИД Приднестровья рассказал о высылке из Кишинева российского чиновника
Политика, 21:02
0
МИД Приднестровья рассказал о высылке из Кишинева российского чиновника

Заместителя руководителя аналитического центра при правительстве России Глеба Покатовича задержали в аэропорту Кишинева и депортировали из Молдавии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Республики.

По данным МИДа, Покатович прилетел в Кишинев в рамках межправительственного сотрудничества Приднестровья и России в области финансово-экономического аудита. Он прибыл в Кишинев утренним рейсом. В аэропорту его задержали представители силовых структур Молдавии, отметили в ведомстве.

В конце мая молдавские власти объявили пятерых российских дипломатов персонами нон грата. При этом президент Молдавии Игорь Додон осудил высылку российских дипломатов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, сказала, что она «парадоксальная, но показательная». По ее словам, к работе российских дипломатов ситуация «никак не относится», а лишь демонстрирует «развитие ситуации в Молдавии».

Россия в ответ на действия молдавских властей объявила персонами нон грата пятерых сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве. Им было предписано покинуть страну в течение трех дней.

Теги: Приднестровье , Кишинев
Главное
«Яндекс» объявил о закрытии офисов на Украине Бизнес
Материалы по теме
Россия объявила персонами нон грата пятерых молдавских дипломатов Политика
Додон созовет Совбез Молдавии из-за высылки российских дипломатов Политика
Премьер Молдавии объяснил причину высылки российских дипломатов Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку