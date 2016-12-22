МИД заявил о дефиците идей у США по выстраиванию отношений с Россией

У США есть «очевидный дефицит» идей относительно того, как выстраивать отношения с Москвой. Такое заявление сделал замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя решение Минфина США наложить санкции на три российские компании — Независимую нефтегазовую компанию, ее дочернее предприятие «ННК-Приморнефтепродукт», а также на зарегистрированную в Москве ООО «АРДИС-Подшипник», передает «Интерфакс».



Министерство юстиции США внесло их в санкционный список, направленный против развития ядерной программы КНДР 1 июня из-за того, что ННК осуществляла поставки нефти в Северную Корею. «ННК является российской компанией, которая заключила контракт на поставку нефти в Северную Корею и, как сообщается, отгрузила в Северную Корею нефтепродуктов на $1 млн», — говорится в сообщении Минфина США. Американское финансовое ведомство также заподозрило ННК в «вовлечении в обход санкций против Северной Кореи», — говорится в сообщении Минфина.



По словам Рябкова, в Москве с сожалением отмечают, что «константой» американской политики на российском направлении остаются санкции. В результате есть «разрыв» между заявлениями США о желании наладить отношения и реальными шагами, отметили в МИД. «Американская сторона вместо того, чтобы разгребать завалы, накопившиеся при администрации Обамы, пошла на шаг, который эти завалы множит», — подчеркнул Рябков.

«Мотивировка, которая приводится в этой связи, а именно усилия администрации США по фактически экономическому удушению Корейской Народно-Демократической Республики, — именно так мы понимаем действия Минфина США — для нас абсолютно неприемлема», — заявили в МИДе.

Помимо ННК и ее «дочки» под санкции попала зарегистрированная в Москве ООО «АРДИС-Подшипник». Ее обвиняют в связи с северокорейской торговой корпорацией «Тангун», которая попала в санкционный список Совета Безопасности ООН как одна из компаний, которая связана с ядерной программой Северной Кореи. Санкционный список пополнил один гражданин России — Игорь Мичурин, его также обвиняют в связях с «Тангун».