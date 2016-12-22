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Hyperloop назвал сроки презентации кабины сверхскоростного поезда
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Hyperloop назвал сроки презентации кабины сверхскоростного поезда
Технологии и медиа, 19:20
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Hyperloop назвал сроки презентации кабины сверхскоростного поезда
Дирк Алборн во время панельной сессии «Пункт назначения — Россия: рост популярности внутреннего и въездного туризма» в рамках XXI Петербургского международного экономического форума (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Пассажирская кабина Hyperloop Transportation Technologies (HTT) для сверхскоростной системы поездов будет готова примерно через год. Об этом «РИА Новости» сообщил генеральный директор компании Дирк Алборн на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Официальный показ пассажирской кабины состоится в начале 2018 года в научно-исследовательском центре HTT в Тулузе, сообщало Business Insider. Длина кабины составит 30 м, диаметр — 2,7 м. Вес кабины — 30 т. Вместимость кабины — 28–40 человек. Скорость движения кабины — до 1223 км/ч.

Президент России Владимир Путин в июне 2016 года сообщил, что поддержит проект Илона Маска в случае его реализации в стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что проект вряд ли может рассчитывать на финансовую поддержку со стороны государства, поскольку это «инвестиционный проект».

Фото: Patrick T. Fallon / Global Look Press

Предприниматель Илон Маск представил проект высокоскоростной системы Hyperloop в 2013 году. Она представляет собой закрытую трубу, в которой поезд сможет перемещаться со скоростью от 480 до 1220 км/ч благодаря отсутствию трения рельсов и сопротивления воздуха. Скорость кабины обеспечивается пониженным давлением и сопротивлением воздуха. Hyperloop прошел первые испытания в 2015 году. Тогда электромагнитную тележку, схожую по габаритам с автомобилем, удалось разогнать до 160–190 км/ч практически за секунду.

Илон Маск не стал реализовывать проект самостоятельно и выложил в открытый доступ расчеты по созданию транспортной системы. После этого на рынке появились две компании, занимающихся транспортным проектом. Компания Hyperloop Transportation Technologies была основана сооснователем JumpStartFund Дирком Алборном и президентом компании Илона Маска SpaceX Гвинном Шотвеллом. Компания Hyperloop One была создана Шервином Пишеваром — первым инвестором транспортной компании Uber.

Теги: Илон Маск , Тулуза , Hyperloop
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