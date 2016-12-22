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Минпромторг оценил спрос на ларьки в России в 50 тыс. штук
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Минпромторг оценил спрос на ларьки в России в 50 тыс. штук
Экономика, 18:54
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Минпромторг оценил спрос на ларьки в России в 50 тыс. штук

Министерство промышленности и торговли намерено стимулировать развитие нестационарной и мобильной торговли. Для этого в данный момент разрабатываются изменения в закон о регулировании торговой деятельности, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017), передают «Ведомости».

По словам Евтухова, спрос на мобильные нестационарные объекты — «не менее 50 тыс. штук». «Это сразу плюс 150–200 млрд руб. дополнительно в экономику», — сказал Евтухов. Он добавил, что общий спрос на нестационарные объекты — около 150 тыс. штук, что дополнительно принесет 300 млрд руб. Он также отметил, что это позволит создать около 250 тыс. рабочих мест.

Замминистра промышленности и торговли также выразил несогласие с тем, что такие форматы торговли уродуют город. По его мнению, современные стационарные объекты являются произведениями искусства, отмечает газета. ​Евтухов добавил, что необходимо также поддерживать развитие рынков и ярмарок. По его словам, это важно для развития фермерского хозяйства.

Вторая «ночь длинных ковшей» в Москве. Фоторепортаж Еще 7 фото
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В 2016 году в Москве в «две волны» произошел снос торговых павильонов. Первая прошла в феврале 2016 года, вторая — в августе. Всего было снесено более 200 построек.

Теги: Минпромторг , палатки
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