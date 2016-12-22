Россия ограничит поставки мяса со 140 бразильских предприятий

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Россельхознадзор с 9 июня вводит ограничения на поставку продукции из Бразилии, заявил в интервью РБК глава службы Сергей Данкверт. По его словам, речь идет о 140 предприятиях, большинство из которых являются поставщиками мясной и молочной продукции.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что ограничение затронет 56 бразильских компаний. Для девяти предприятий планировалось запретить ввоз молока и молочной продукции, для десяти — кишечное сырье и непищевую продукцию, для восьми — субпродукты и свиной жир, для восьми предприятий служба собиралась ограничить ввоз свинины, для девяти — мяса птицы, а для двух — мяса и мясной продукции.

В среду, 31 мая, в службе заявили, что в морском торговом порту Усть-Луга было обнаружено 160 т запрещенной мясной продукции из Бразилии, которая перевозилась в шести контейнерах. На продукты не было разрешения на ввоз в Россию, а также отсутствовали импортные ветеринарные сертификаты.