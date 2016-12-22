Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,73 56,23 EUR Нал. 63,73 63,09 USD Бирж. 56,26 -0,30 EUR Бирж. 63,08 -0,56 USD ЦБ. 56,54 -0,15 EUR ЦБ. 63,53 +0,12 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1869,67 -1,62% РТС 1044,82 -0,81% Brent 51,39 +0,80% DJIA 21061,79 +0,25% Nasdaq 6219,49 +0,34% FTSE 7543,77 +0,32%
В Ивановской области предложили взимать с туристов в Плесе курортный сбор
Лента новостей
Министр строительства допустил участие девелоперов в программе реновации 18:43, Бизнес США ввели санкции против компании экс-президента «Роснефти» 18:41, Политика «Он отказался от сборной России»: кто возглавил «Зенит» 18:40, Спорт  Неудачная мобилизация: как развивается конфликт России и Черногории 18:34, Политика ТЦ «Авиапарк» в Москве эвакуировали после сообщения об угрозе взрыва 18:33, Общество Сбербанк и Стэнфорд подарят российским школам микроскопы за $1 18:30, Технологии и медиа «Союзмультфильм» договорился о съемке 30 новых серий «Простоквашино» 18:20, Бизнес Путин утвердил перенос выборов президента на день присоединения Крыма 18:14, Политика Какой должна быть экономическая программа будущего президента России 18:00, Политика Путин назвал Трампа «прямым и откровенным» человеком 17:57, Политика Соколов пообещал подумать над запретом проносить алкоголь в самолет 17:53, Общество Россия ограничит поставки мяса со 140 бразильских предприятий 17:49, Бизнес В Ивановской области предложили взимать с туристов в Плесе курортный сбор 17:47, Политика «Сумма» предложила 15,5 млрд руб. за увеличение доли в «Трансконтейнере» 17:39, Бизнес Чайка призвал дать прокуратуре право вести дела против следователей 17:25, Политика Полиция начала проверку сообщений о пытках в Мосгорсуде 17:23, Общество Минюст Украины заявил о готовности к визовому режиму с Россией 17:18, Политика Глава «Почты России» назвал условие создания собственной авиакомпании 17:17, Бизнес Посольство США объяснило требование указывать аккаунты в сети для визы 17:09, Общество Дворкович предрек «проблемы в экономике» из-за излишних дивидендов в ТЭКе 16:59, Экономика Депутат-единоросс решил сдать думский мандат ради возвращения в бизнес 16:58, Политика Против реновации проголосовали жители 70 домов в Москве 16:52, Общество «Карточный домик»: как в кино отражается реальная политика 16:51, Мнение ВЭБ протестирует блокчейн для новой пенсионной системы 16:43, Финансы МЧС предупредило о сильном ветре с порывами в 14 регионах 16:42, Общество Камерный успех: как сделать популярный видеоблог о бизнесе 16:34, Свое дело СМИ узнали об интересе ФБР к инициатору Brexit в рамках «дела России» 16:33, Политика Алексей Кудрин — РБК: «Государство должно чуть-чуть нарастить инвестиции» 16:28, Политика 
В Ивановской области предложили взимать с туристов в Плесе курортный сбор
ПМЭФ-2017, 17:47
0
В Ивановской области предложили взимать с туристов в Плесе курортный сбор

Губернатор Ивановской области Павел Коньков предложил ввести курортный сбор для туристов, которые приезжают в курортный город Плес. Об этом он сказал в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он отметил, что в Плес ежегодно приезжают около 100 тыс. туристов, в то время как население города составляет порядка 1 тыс. человек. «Несмотря на это, за несколько лет город не прибавил в бюджетных отчислениях ничего, деньги только тратятся на поддержку туристической инфраструктуры», — подчеркнул губернатор.

По его мнению, введение курортного сбора «смогло бы решить данную проблему». Коньков отметил, что сумма сбора не должна быть большая. Если при заселении в гостиницы отдыхающие будут платить 40–50 руб., то при 100 тыс. туристов «этих денег хватит на текущую поддержку инфраструктуры города».

Глава Ивановской области добавил, что планирует на следующей неделе обсудить эту идею с министром культуры Владимиром Мединским. «Плес — очень компактный город, и на его примере можно было бы отработать систему курортного сбора и затем взвесить все за и против», — заключил Коньков.

«Наступает новая эра»: главные заявления первого дня ПМЭФ-2017

Правительство внесло в Госдуму законопроект о курортном сборе в экспериментальном режиме в Крыму, а также в Стравропольском, Краснодарском и Алтайском краях 6 мая. В рамках эксперимента туристы должны будут платить сбор в размере 100 руб. в день за пользование курортной инфраструктурой в этих регионах в период с 2018 года по 2022 год.

Эту сумму могут снизить в зависимости от сезона, времени пребывания и значения курорта. Жители регионов, дети до 18 лет, инвалиды, Герои России, Герои труда и ветераны Великой Отечественной войны сбор платить не будут.

В апреле правительство одобрило этот законопроект, однако Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) на заседании в конце мая отказалась поддержать эту инициативу. Представители комиссии предложили провести общественное обсуждение и доработать документ. Проект закона также раскритиковали и в Общественной палате.

Теги: Ивановская область , курортный сбор , Плес
Главное
США ввели санкции против компании экс-президента «Роснефти» Политика
Материалы по теме
Правительству предложили отозвать законопроект о курортном сборе Экономика
В Госдуму внесли законопроект о курортном сборе Общество
Правительство одобрило проект закона о курортном сборе Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку