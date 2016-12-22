В Ивановской области предложили взимать с туристов в Плесе курортный сбор

Губернатор Ивановской области Павел Коньков предложил ввести курортный сбор для туристов, которые приезжают в курортный город Плес. Об этом он сказал в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он отметил, что в Плес ежегодно приезжают около 100 тыс. туристов, в то время как население города составляет порядка 1 тыс. человек. «Несмотря на это, за несколько лет город не прибавил в бюджетных отчислениях ничего, деньги только тратятся на поддержку туристической инфраструктуры», — подчеркнул губернатор.

По его мнению, введение курортного сбора «смогло бы решить данную проблему». Коньков отметил, что сумма сбора не должна быть большая. Если при заселении в гостиницы отдыхающие будут платить 40–50 руб., то при 100 тыс. туристов «этих денег хватит на текущую поддержку инфраструктуры города».

Глава Ивановской области добавил, что планирует на следующей неделе обсудить эту идею с министром культуры Владимиром Мединским. «Плес — очень компактный город, и на его примере можно было бы отработать систему курортного сбора и затем взвесить все за и против», — заключил Коньков.

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Правительство внесло в Госдуму законопроект о курортном сборе в экспериментальном режиме в Крыму, а также в Стравропольском, Краснодарском и Алтайском краях 6 мая. В рамках эксперимента туристы должны будут платить сбор в размере 100 руб. в день за пользование курортной инфраструктурой в этих регионах в период с 2018 года по 2022 год.



Эту сумму могут снизить в зависимости от сезона, времени пребывания и значения курорта. Жители регионов, дети до 18 лет, инвалиды, Герои России, Герои труда и ветераны Великой Отечественной войны сбор платить не будут.

В апреле правительство одобрило этот законопроект, однако Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) на заседании в конце мая отказалась поддержать эту инициативу. Представители комиссии предложили провести общественное обсуждение и доработать документ. Проект закона также раскритиковали и в Общественной палате.