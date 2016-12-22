Полиция начала проверку сообщений о пытках в Мосгорсуде

Главное управление МВД России по Москве начало проверку информации из статьи «Медиазоны», согласно которой в одном из помещений Московского городского суда сотрудники конвойной службы пытают и избивают арестованных.

«Московская полиция проводит проверку по публикациям в СМИ о нарушениях при обращении с подследственными в помещениях Мосгорсуда. О результатах будет сообщено», — сообщили РБК в пресс-центре МВД России.

Ранее 1 июня «Медиазона» опубликовала статью, в которой сообщила об издевательствах над арестантами в Мосгорсуде. О показаниях потерпевших рассказал представитель Общественной наблюдательной комиссии, юрист Комитета по предотвращению пыток Дмитрий Пискунов. По его данным, в комнате №144, расположенной в подвале суда и предназначенной «для ознакомления арестованных с материалами дел», к одной из стен прикреплены «металлические кольца», которые конвоиры используют для пыток.

Пискунов отметил, что получил «анонимное сообщение в WhatApp» с фотографией пристегнутого к этой конструкции гражданина Узбекистана Камрона Усмонова, которого обвиняли в разбое. Кадры, по его словам, сделал один из «сочувствующих​ ему конвоиров».

В беседе с РБК Пискунов заявил, что он лично получил три письменных обращения от пострадавших от пыток. «Еще 20 заключенных подтвердили мне, что их знакомые сталкивались с крюками в Мосгорсуде. Сейчас проводим дополнительные изыскания свидетелей», — сказал он.

В свою очередь начальник отдела по связям со СМИ и общественностью Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила РБК, что сообщения о наличии орудий пыток в подвале Мосгорсуда не соответствуют действительности. По ее словам, опубликованная «Медиазоной» фотография не отражает действительности — таких помещений в Мосгорсуде нет. Она подтвердила, что в Мосгорсуде действительно есть комната для ознакомления арестантов с материалами дела.