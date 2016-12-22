Полиция начала проверку сообщений о пытках в Мосгорсуде

Главное управление МВД России по Москве начало проверку информации из статьи «Медиазоны», согласно которой в одном из помещений Московского городского суда сотрудники конвойной службы пытают и избивают арестованных.
«Московская полиция проводит проверку по публикациям в СМИ о нарушениях при обращении с подследственными в помещениях Мосгорсуда. О результатах будет сообщено», — сообщили РБК в пресс-центре МВД России.
Ранее 1 июня «Медиазона» опубликовала статью, в которой сообщила об издевательствах над арестантами в Мосгорсуде. О показаниях потерпевших рассказал представитель Общественной наблюдательной комиссии, юрист Комитета по предотвращению пыток Дмитрий Пискунов. По его данным, в комнате №144, расположенной в подвале суда и предназначенной «для ознакомления арестованных с материалами дел», к одной из стен прикреплены «металлические кольца», которые конвоиры используют для пыток.
Пискунов отметил, что получил «анонимное сообщение в WhatApp» с фотографией пристегнутого к этой конструкции гражданина Узбекистана Камрона Усмонова, которого обвиняли в разбое. Кадры, по его словам, сделал один из «сочувствующих ему конвоиров».
В беседе с РБК Пискунов заявил, что он лично получил три письменных обращения от пострадавших от пыток. «Еще 20 заключенных подтвердили мне, что их знакомые сталкивались с крюками в Мосгорсуде. Сейчас проводим дополнительные изыскания свидетелей», — сказал он.
В свою очередь начальник отдела по связям со СМИ и общественностью Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила РБК, что сообщения о наличии орудий пыток в подвале Мосгорсуда не соответствуют действительности. По ее словам, опубликованная «Медиазоной» фотография не отражает действительности — таких помещений в Мосгорсуде нет. Она подтвердила, что в Мосгорсуде действительно есть комната для ознакомления арестантов с материалами дела.«В комнате размещены два стола, два стула, на уровне письменных столов вмонтированы два кольца, комната оборудована видеокамерой. Установленные кольца предназначены для ограничения свободы действий лиц, содержащихся под стражей, исключительно для обеспечения безопасности сотрудников суда, в присутствии которых происходит ознакомление с материалами дела», — отмечается на сайте Мосгорсуда.