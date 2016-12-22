Путин назвал Трампа «прямым и откровенным» человеком

Президент России Владимир Путин назвал своего коллегу из США Дональда Трампа «прямым и откровенным» человеком, и что он «любит таких, как Трамп, людей». Об этом российский лидер заявил иностранным журналистам на Петербургском международном экономическом форуме, ​передает агентство Bloomberg.

Путин добавил, что президента США нельзя отнести к «категории обычных политиков», уточнив, что считает это «преимуществом», так как у нового Трампа «свежий взгляд на вещи». Российский лидер отметил, что еще не составил «окончательное мнение» о Трампе, потому что их личной встречи еще не было. Он подчеркнул, что нельзя «быть другом человеку, которого не знаешь».

«Некоторым людям он нравится, некоторым — нет», — сказал Путин о Трампе.

Российский президент заявил, что не планирует советовать своему американскому коллеге, как управлять страной.

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По поводу российско-американских отношений Путин заявил, что не знает, как они будут развиваться, с учетом «политической борьбы», которая происходит в Вашингтоне. Однако он отметил, что хочет их улучшения.

Также Путин заявил, что «непрекращающаяся антироссийская кампания» «контрпродуктивна» и вредит всем. Он выразил надежду, что это «не может длиться вечно и должно пройти».

В середине марта журналисты попросили Трампа охарактеризовать Путина двумя словами. «Он точно крепкий орешек», — заявил тогда президент США.