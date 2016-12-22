Посольство США объяснило требование указывать аккаунты в сети для визы

Новые правила выдачи американских виз в России, согласно которым претенденты на въезд в США должны указывать в анкете свои аккаунты в социальных сетях, затронут менее одного процента всех заявителей. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь американского посольства в столице Мария Олсен.

Она отметила, что в дипмиссию США ежегодно поступает свыше 13 млн заявлений на получение виз. Олсен пояснила, что только некоторые претенденты должны будут сообщить о себе дополнительную информацию и только по запросу консульского работника. «Мы не просим предоставить нам пароли от аккаунтов в соцсетях или email», — подчеркнула представитель посольства.

Она пояснила, что «эта информация необходима для подтверждения личности». По ее словам, дипломаты руководствуются меморандумом президента США от 6 марта 2017 года об усилении отбора и проверки заявок на получение виз.

О том, что власти США изменили форму анкеты для получения визы в страну, сообщило агентство Reuters 1 июня. Новые правила, как отмечало агентство, Белый дом утвердил 23 мая. Согласно этим правилам, заявителю нужно будет указать все свои аккаунты в социальных сетях и адреса в электронной почте. Кроме того, претендент должен будет указать, какие страны он посетил за последние 15 лет, а также раскрыть информацию о своем месте жительства и работе.



Как отмечается в правилах, заполнение пунктов о социальных сетях является добровольным. При этом в Белом доме подчеркнули, что отсутствие этих данных может привести к отказу во въезде или же визу могут предоставить с задержкой. Вместе с тем в Государственном департаменте США уточнили, что сотрудники дипмиссии могут затребовать дополнительную информацию, если сочтут это необходимым.