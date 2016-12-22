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Против реновации проголосовали жители 70 домов в Москве
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Против реновации проголосовали жители 70 домов в Москве
Снос хрущевок, 01 июн, 16:52
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Против реновации проголосовали жители 70 домов в Москве

Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации в Москве опубликовал список домов, которые проголосовали за выход из программы по состоянию на 1 июня. В нем 67 домов, больше всего проголосовавших против — в районах Измайлово, Лосиноостровский и Перово.

Представитель общественного штаба Павел Данилин на брифинге для журналистов добавил, что еще три дома решили выйти из программы сноса по итогам голосования по протоколам общих собраний жильцов, передает «Интерфакс».

Его коллега Александр Козлов добавил, что всего за или против сноса домов проголосовали 47% жителей квартир, попавших в программу. За неделю число проголосовавших выросло на 14%. По словам Козлова, 90% проголосовавших поддержали реновацию.

«У нас еще есть 11 «домов-молчунов», которые пока не высказались», — добавил он.

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Мэрия Москвы опубликовала 2 мая список домов, которые власти планируют включить в программу реновации. В него входят 4,5 тыс. домов. После этого 14 мая началось голосование жильцов по программе. Жители домов могут проголосовать за или против включения в программу на портале «Активный гражданин», в центрах госуслуг или на общих собраниях жильцов дома.

В Москве прошли несколько митингов за и против программы реновации. Последний из них прошел 28 мая, в нем приняли участие около 5 тыс. человек. Наиболее массовая акция протеста состоялась 14 мая и собрала от 8 тыс. (по оценке полиции) до 20 тыс. (по оценке «Белого счетчика») человек.

Теги: Москва , программа реновации , снос хрущевок
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