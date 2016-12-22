Дворкович предрек «проблемы в экономике» из-за излишних дивидендов в ТЭКе

Повышенные дивидендные требования для компаний нефтегазового сектора могут негативно влиять на добычу, налоговые отчисления и экономику отрасли в целом, об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в интервью телеканалу «Россия-24».



«Мы убедились, что излишние дивидендные требования к отдельным нефтегазовым компаниям могут создать проблемы. Могут привести к снижению налоговых поступлений, снижению объемов добычи и к проблемам для экономики в целом», — заявил Дворкович на ПМЭФ.



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Дворкович отметил, что российская экономика постепенно выходит из стагнации. «Она пока сдерживается ценами на нефть. Важно, чтобы инфляция также оставалась на том же уровне, и ЦБ тогда начнет снижать процентные ставки, что улучшит состояние», — сказал он.