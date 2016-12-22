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СМИ узнали об интересе ФБР к инициатору Brexit в рамках «дела России»
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СМИ узнали об интересе ФБР к инициатору Brexit в рамках «дела России»
Политика, 16:33
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СМИ узнали об интересе ФБР к инициатору Brexit в рамках «дела России»

Бывший лидер британской Партии независимости Найджел Фараж, выступавший за Brexit, стал фигурантом расследования ФБР о возможных связях предвыборной команды президента страны Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник, знакомый с расследованием.

Собеседник издания отметил, что Фараж не является подозреваемым или обвиняемым. По его словам, ФБР заинтересовались политиком из-за его связей с людьми, которые имеют отношение к предвыборной команде Трампа, а также к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, которого Фараж посетил в марте.

Представитель Фаража заявил изданию, что лидер Партии независимости никогда не взаимодействовал с российскими официальными лицами.

«Найджел никогда не был в России, не говоря уже о работе с ее властями», — заявил пресс-секретарь Фаража.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, выступая перед своими сторонниками в городе Рино, штат Невада, заявила, что Дональд Трамп, Найджел Фараж и президент России Владимир Путин идеологически близки. ​Российского лидера Клинтон также назвала «крестным отцом» глобального национализма.

Министерство юстиции США 17 мая назначило спецпрокурора для расследования дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы и связи Дональда Трампа с российскими чиновниками. Им стал бывший глава ФБР Роберт Мюллер. В США предполагают, что российские хакеры стоят за атакой на серверы национального комитета Демократической партии Хиллари Клинтон. Утечки данных, последовавшие за кибератакой, повлияли на выборы, уверены в США.

Теги: расследование , ФБР
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