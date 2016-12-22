В Киеве проспект Генерала Ватутина переименовали в проспект Шухевича

Киевский городской совет 1 июня 2017 года проголосовал за переименование проспекта генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на собственного корреспондента.
За это решение на заседании киевского горсовета проголосовали 69 депутатов. Роман Шухевич — командир запрещенной в России организации «Украинская повстанческая армия» (УПА). На заседании также присутствовал сын Романа Шухевича, народный депутат Юрий Шухевич, поблагодаривший депутатов горсовета за такое решение.
В октябре 2016 года Киевский городской совет переименовал Московскую площадь в Демеевскую. Также горсовет переименовал улицу Патриса Лумумбы в улицу Иоанна Павла II, а проспект Воссоединения в проспект Соборности. Как говорилось в сообщении киевской мэрии, переименование улиц «будет способствовать демократизации украинского общества».В июле 2016 года Киевский городской совет переименовал Московский проспект в проспект Степана Бандеры, сообщал в своем Facebook депутат националистической партии «Свобода» Юрий Сиротюк. За такое решение проголосовали 87 из 97 депутатов горсовета. Кроме того, улица Кутузова была переименована в улицу Генерала Алмазова, переулок Кутузова в переулок Евгения Гуцало, а улица Суворова переименована в улицу Михаила Емельяновича-Павленко.