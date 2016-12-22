В России впервые присудили научную степень по теологии

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Конгрессмены США потребовали отозвать допуск Кушнера к секретным данным

СМИ узнали о возвращении уволенного главы «дочки» Сбербанка на свой пост

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СМИ сообщили о госпитализации Эмира Кустурицы после ДТП в Сербии

Один человек погиб при перестрелке на западе Москвы

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СМИ узнали детали плана задержанных членов ИГ атаковать московское метро

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СКР отказался заводить дело по данным о домогательствах в школе в Москве

Социологи рассказали о низком интересе молодежи в соцсетях к политике

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ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в отеле в столице Филиппин

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