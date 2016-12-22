В России впервые присудили научную степень по теологии

Протоиерей Павел Хондзинский защитил первую в России кандидатскую диссертацию по теологии, сообщает «РИА Новости». Хондзинский — декан Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского университета.
Защита состоялась в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых Кирилла и Мефодия (ОЦАД), а за присуждение ученой степени диссертанту, защищавшему работу «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского», проголосовали 21 из 22 присутствовавших членов Объединенного диссертационного совета по теологии.
Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году. В 2016 году были созданы соответствующие диссертационные и экспертные советы, после чего стала возможна защита научных работ по этой дисциплине. Диссовет по теологии из 23 ученых возглавляет председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
Представители мусульманской общины критикуют существующие советы из-за того, что они рассматривают работы только по православной теологии, поэтому сейчас идет работа по формированию аналогичных советов по исламской теологии, уточняет агентство.
Российские вузы получили возможность готовить аспирантов по специальности «Теология» в октябре 2013 года. До этого момента возможность получить специальность по направлению «Теология» имели только бакалавры и магистры. Кроме того, «Теология» выведена из группы «Философия, этика и религиоведение», к которой она относилась ранее.