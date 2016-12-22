Орешкин рассказал о возможных условиях повышения пенсионного возраста

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что пенсионный возраст в России может быть повышен при условии роста уровня самих пенсий и улучшения качества медицинских услуг. Министр подчеркнул, что это является его личным мнением.

«То есть это такое структурное изменение — более высокий пенсионный возраст, но при этом более высокий уровень пенсий, более качественная система здравоохранения — это то, что может рассматриваться», — заявил он в интервью «РИА Новости».

В мае сообщалось, что Центр стратегических разработок Алексея Кудрина представил предложения о реформе пенсионной системы. Они включали повышение пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и 63 лет у женщин и повышение стажа для страховой пенсии до 20 лет. Сам Кудрин позднее заявил, что пенсионный возраст необходимо повысить, что обеспечить рост самих пенсий.

Министерство финансов ранее в этом году представило свои предложения по реформе пенсионной системы. Возраст выхода на пенсию предлагалось повысить до 65 лет как для мужчин, так и для женщин. Также ведомство выступило за то, чтобы не выплачивать пенсию работающим людям. Для экономии средств федерального бюджета министерство также предложило снизить ежегодную индексацию выплат.

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В феврале вице-премьер Ольга Голодец в интервью телеканалу РБК высказывалась против пенсионной реформы.

«Спокойные эволюционные меры по увеличению сборов, по усилению ответственности работодателей за уплату страховых взносов — вот спокойные шаги, которые позволят нам в конце иметь более высокие пенсии», — заявила она.

В Минэкономразвитии, как сообщалось ранее, прогнозируют нулевой реальный рост пенсий до 2035 года.