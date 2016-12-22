Мосгорсуд ответил на сообщения о пытках в комнате ознакомления с делами

Высказывания о наличии орудий пыток в подвале Мосгорсуда не соответствует действительности. Об этом заявила РБК начальник отдела по связям со СМИ и общественностью Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, размещенное «Медиазоной» фото не отражает действительности, таких помещений в Мосгорсуде нет. «Те помещения, где содержатся люди под конвоем, используются исключительно конвоем, но не сотрудниками суда», — уточнила Солопова.

«В суде есть комната для ознакомления с делом, где стоят два стула и два стола. На уровне стола вмонтированы кольца, но исключительно для применения во время ознакомления [с делом]», — заявила Солопова.

О том, что в здании Мосгорсуда ​ в помещении для ознакомления с материалами дел, арестованных пытают и избивают, заявил изданию «Медиазона» представитель Общественной наблюдательной комиссии, юрист Комитета по предотвращению пыток Дмитрий Пискунов. Из его рассказов следует, что в комнате №144, которая находится в подвале здания и «предназначена для ознакомления арестованных с материалами дел», к одной из стен прикреплены «металлические кольца», к которым пристегивают наручниками одну руку подследственного или подсудимого, а другую оставляют свободной, чтобы те могли «листать» разложенные документы. Пискунов подчеркнул, что на деле «конструкцию используют для пыток».

В Общественную наблюдательную комиссию, по данным юриста, заявили несколько человек, по словам которых, конвоиры пристегивали их к кольцам и избивали, либо оставляли «сидеть на корточках» с прикованной рукой на весь день. Он добавил, что получил «анонимное сообщение в WhatApp» с фотографией пристегнутого к этой конструкции гражданина Узбекистана Камрона Усмонова, которого обвиняли в разбое. Кадры, по его словам, сделал один «сочувствующих​ ему конвоиров».

В 2015 году в Комитет по предотвращению пыток пожаловалась обвиняемая в мошенничестве 60-летняя Людмила Фадеева, которую комнате №144 пристегнули к стене, «избивали и обливали холодной водой, когда она потеряла сознание». По факту избиения Фадеевой комитет инициировал проверку, но с ее результатами юристов не ознакомили, ссылаясь на служебную тайну. Правозащитник заявил РБК, что у него есть «три письменных обращения» о случаях пыток в этой комнате.

Пресс-служба столичного ГУ МВД не стала комментировать «Медиазоне» информацию о пытках в указанном помещении и посоветовала обратиться в Мосгорсуд.