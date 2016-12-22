Власти Москвы ответили на претензии владельцев теплоходов «Ласточка-2» и «Александр Блок», которых ранее попросили убрать суда из столичной акватории. Владельцам судов «Ласточка-2» и «Александр Блок» предложены места, где можно осуществить стоянку без нарушения законодательства. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

По данным ведомства, теплоход «Ласточка-2» находится в акватории без договора о причаливании с ГБУ «Гормост». Теплоход «Александр Блок» пришвартован к сходу Краснопресненской набережной, который не является причалом, введенным в эксплуатацию. «На данный момент владельцы судов «Ласточка-2» и «Александр Блок» отказались устранить указанные нарушения законодательства», — заявили РБК в пресс-службе дептранса столицы.

Владельцы теплоходов «Александр Блок» и «Ласточка-2» обратились с письмом (копия есть у РБК) к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой разобраться в конфликте с департаментом транспорта Москвы. В письме говорится, что ведомство постановило владельцам теплоходов «уплыть с территории Москвы-реки» до 10 мая, иначе теплоходы отбуксируют в порт города Кимры в Тверской области. «Данные требования противоречат Водному кодексу России, так как водные объекты являются объектами общего пользования», — утверждается в письме владельцев судов. Также собственники теплоходов заявили, что их суда не являются дебаркадерами и не утратили свои судовые свойства.

По информации «Вечерней Москвы», в ночь на 30 мая теплоход «Валерий Брюсов» был отбуксирован с Крымской набережной и отправлен на спецстоянку. По данным прокуратуры Москвы, владельцы теплохода нарушили п. 2 ч. 1 ст. 11 Водного кодекса, поскольку эксплуатировали судно без договора водопользования. Замоскворецкий суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал владельцев убрать судно с Крымской набережной. Также собственник судна и гендиректор были оштрафованы на 50 тыс. руб. и 10 тыс. руб.

Власти Москвы приступили к демонтажу дебаркадеров в сентябре 2014 года. Глава руководства департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова тогда заявил, что «это только начало реализации городской программы по очищению акватории Москвы-реки от подобных строений».