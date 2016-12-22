Дадин потребовал взыскать 350 тыс. руб. с Минфина из-за видео из колонии

Активист Ильдар Дадин потребовал привлечь в качестве ответчика Министерство финансов и взыскать с него 350 тыс. руб. по административному иску о передаче записей с видеокамер в колонии, в которой он отбывал наказание, телеканалу РЕН ТВ. Об этом адвокат активиста Николай Зборошенко сообщил ТАСС.

«Сегодня в ходе подготовки мы уточнили исковые требования и просим привлечь в качестве ответчика Министерство финансов, с которого просим взыскать компенсацию морального вреда в размере 350 тыс. руб.», — приводит его слова агентство. Как пояснил ТАСС защитник, подобные уточнения были связаны с практикой по аналогичным решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

«Мы ссылаемся на позицию ЕСПЧ», — заявил Зборошенко, отметив, что именно эта инстанция прежде присуждала «соразмерные суммы по аналогичным делам».

Ранее, 1 июня, рассмотрение иска Дадина к Федеральной службе исполнения наказания (ФСИН), Генпрокуратуре и Следственному комитету начал столичный Замоскворецкий суд. В своем заявлении активист утверждает, что передача видеозаписей без его согласия РЕН ТВ нарушила его право на частную жизнь.

При этом прежде представитель Дадина, как передавал ТАСС, сообщал, что в ходе служебной проверки управление ФСИН по Карелии не обнаружило факта передачи третьим лицам каких-либо кадров с участием активиста.

«Исходя из представленных ведомством материалов проверки, видеоматериалы неустановленного объема были переданы только прокуратуре республики, управлению режима и надзора ФСИН России, а также следственному отделу Сегежи следственного управления СК России по Карелии», — отмечал тогда Зборошенко.

Прежде, 31 мая, Железнодорожный подмосковный суд постановил взыскать с Минфина в пользу Дадина 2 млн руб. Эта сумма активисту, как установили в суде, была положена за незаконное содержание под стражей и под домашним арестом в течение 2,5 года.

Позже, 3 мая, о том, что активист намерен подать в суд на ФСИН, СКР и Генпрокуратуру из-за оказавшихся в распоряжении РЕН ТВ записей с видеокамер в карельской исправительной колонии №7 в Сегеже, РБК рассказывала супруга Дадина Анастасия Зотова.

Пять репортажей об активисте РЕН ТВ выпустил в феврале, в преддверии рассмотрения дела Дадина в Конституционном суде. Они вышли под названиями ​«Пиарить «политзека» Ильдара Дадина помогал Уильям Браудер», «Любовник жены Дадина: «Она хотела в «Единую Россию», «Видео: Дадин подрался с сокамерником в карельской колонии, требуя интима» и другими.

В связи с этим движение «Открытая Россия» подало жалобу на телеканал, пояснив свои претензии тем, что согласно ст. 51 закона России «О средствах массовой информации» запрещено использовать права журналиста для того, чтобы опорочить гражданина за его политические убеждения.

В апреле Общественная коллегия по жалобам на прессу признала эти репортажи «пропагандой», которая нарушает базовые принципы журналистской этики.