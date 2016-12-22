Экс-глава службы по тарифам Коми получил 4,5 года колонии по делу Гайзера

Сыктывкарский городской суд признал виновным бывшего главу региональной службы по тарифам Илью Первакова в получении крупной взятки и назначил наказание в виде 4,5 лет колонии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Республики Коми.

По данным следствия, Перваков получил крупную взятку от бывшего заместителя председателя правительства Коми Константина Ромаданова. Перваков был взят под стражу в зале суда. Суд также лишил Первакова права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Суд также конфисковал в доход государства полученные в качестве взятки снегоход Первакова и средства на сумму более 1,5 млн руб. Кроме того, суд сохранил арест, наложенный на квартиру Первакова стоимостью 12 млн руб.

Перваков был арестован в марте 2016 года. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2012 году Перваков взял в кредит квартиру в Сыктывкаре стоимостью больше 12 млн руб. Из этой суммы 7 млн руб. Перваков внес самостоятельно, а оставшиеся 5,8 млн руб. взял в рассрочку. Однако по указанию бывшего зампредседателя правительства Коми Константина Ромаданова, 5,8 млн руб. были перечислены за Первакова «в обмен на преференции в сфере тарифов для отдельных предприятий». В ходе расследования Перваков признал вину и перечислил в доход федерального бюджета более 5,8 млн руб.

Следственный комитет России заявил о раскрытии организованной преступной группы в руководстве Республики Коми в сентябре 2015 года. По данным следствия, лидером группы является губернатор республики Вячеслав Гайзер. В конце сентября он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия и позднее Гайзер был взят под арест. Всего по делу проходят 19 человек.