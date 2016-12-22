Кудрин рассказал об общении с Путиным раз в два месяца

Бывший министр финансов и глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин рассказал, что за последние полгода общался с президентом Владимиром Путиным «раз в два месяца». Об этом он заявил на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в интервью телеканалу РБК.

«Я общаюсь периодически. Не очень часто», — заявил он. «В основном мы обсуждали, какие дальнейшие шаги нужно предпринимать, потому что он [Владимир Путин] не имел возможности заслушать наши предложения в полном объеме», — рассказал Кудрин.

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Кудрин отметил, что обсуждение стратегий по росту экономики началось только 30 мая. Вместе с ним стратегию представил бизнес-омбудсмен, глава Столыпинского клуба Борис Титов.​ Российский президент пока никаких решений по итогам обсуждения не принял. Встреча прошла в закрытом режиме. Как отмечал Путин во вступительном слове, ключевым документом с точки зрения долгосрочной стратегии развития является план кабинета министров по ускорению темпов роста российской экономики.

Знакомый с итогами совещания источник РБК рассказал, что в России, судя по всему, будут два главных стратегических документа — программа президента и план правительства. А программа главы государства как раз и должна быть скомпилирована из предложений ЦСР и Столыпинского клуба, подчеркнул собеседник РБК. По его словам, одну из этих стратегий возьмут за основу, а затем в нее добавят меры из другой.

В интервью телеканалу РБК Кудрин пояснил, что теперь «будет серия» подобных совещаний.

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