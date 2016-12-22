В Москве из-за пожара в торговом центре эвакуировали 200 человек

В Москве из-за пожара в торговом центре «Конфетти» из здания были эвакуированы 200 человек, говорится в Twitter главного управления МЧС по столице.

Как уточнили в ведомстве, информация о возгорании в доме 16 по ул. Нагатинской поступила в дежурную часть в 12:11 мск. Там, по данным пресс-службы, на площади в 20 кв. м произошло «загорание офисной мебели».

В связи с этим из дома, как пояснили спасатели, были эвакуированы 200 человек. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. В 12:31 мск пожар, по информации министерства, был ликвидирован.

Возгорание, как пояснил РБК очевидец из соседнего магазина, произошел на территории ресторана «Чин Чин» в торговом центре «Конфетти». «Горело на первом этаже, но пламя выходило через окна второго этажа», — добавил собеседник РБК, отметив, что по состоянию на 13:30 мск пожарные до сих пор находятся рядом с торговым центром и не пускают в здание людей.