Суд арестовал еще одного фигуранта по делу полковника Захарченко

Басманный суд Москвы арестовал до 8 июня еще одного фигуранта по коррупционному делу полковника МВД России Дмитрия Захарченко — Виктора Клуженкова. Об этом сообщает корреспондент агентства «Интерфакс» из зала суда.

Согласно оглашенным судьей материалам дела, Клуженкову предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33 УК РФ (виды соучастников преступления) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (пособничество в посредничестве при получении взятки). Клуженков заявил в суде, что отрицает свою вину. «Я никого не знаю — ни [Алексея] Лаушкина, ни [Дмитрия] Сенина». По словам адвоката Захарченко Александра Горбатенко, Клуженков «мог работать водителем в семье Сенина».

Алексей Лаушкин, бывший генерал МВД и Росгвардии, проходит по делу Захарченко как возможный фигурант. Дмитрий Сенин — полковник ФСБ и шурин Захарченко. В мае 2017 года он был объявлен в федеральный розыск. Его подозревают в дезертирстве (ч. 1 ст. 338 УК РФ). Дело было возбуждено после того, как Сенин самовольно покинул службу. По версии следствия, Лаушкин и Сенин были посредниками при передаче Захарченко взяток от ресторатора Меди Дусса.

Полковник Захарченко, руководивший управлением «Т», был арестован в сентябре 2016 года по подозрению в получении взятки в 7 млн руб. После обысков в квартире полковника сотрудники правоохранительных органов обнаружили средства на сумму около 9 млрд руб. Кроме того, по данным агентства «Интерфакс», хозяин ресторана La Maree дал взятку Захарченко в размере $800 тыс. и в виде дисконтной карты ресторана.

В апреле 2017 года Басманный суд Москвы арестовал отца полковника Виктора Захарченко. Его подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере). Фигурантом по делу отца полковника проходит советник председателя правления АО «ББР-банк» Владимир Корьевкин. По версии следствия, в 2014–2015 годах Корьевкин выплачивал зарплату Виктору Захарченко, при этом отец полковника реально в банке не работал.