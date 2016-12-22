Премьер Сербии заявил об отказе страны от антироссийских санкций

Сербия никогда не будет вводить санкции против России, заявил на на церемонии открытия Петербургского экономического форума исполняющий обязанности премьер-министра Сербии, министр иностранных дел Ивица Дачич, передает корреспондент РБК.

По его словам, «это политический вопрос и моральный вопрос», заявил он. «Сербия также не будет менять политику военного нейтралитета», — добавил Дачич.

Он напомнил, что Россия является стратегическим, экономическим, политическим и одним и ведущих внешнеторговых партнеров Сербии. «Российская Федерация входит в ряд ведущих иностранных инвесторов в экономику Сербии», — сказал он. По его словам, Сербия «заинтересована в продолжении положительной тенденции». В частности, она хочет активизировать сотрудничество «с Россией в сфере энергетики, увеличить объем товарообмена и расширить номенклатуру товаров, участвующих в нем, завершить реализацию существующих и начать новые инфраструктурные проекты».

Президент Сербии Александр Вучич, инаугурация которого прошла 31 мая, по словам Дачича, продолжит тот же курс на сотрудничество с Россией.

По словам премьера, Сербия придает исключительное значение экономическому сотрудничеству со всеми важнейшими мировыми игроками и заинтересована в более масштабном присутствии иностранных компаний и иностранного капитала на собственном рынке. «Я хотел бы подчеркнуть особенно важный факт, что Сербия — одна из редких стран, которая подписала соглашение о свободной торговли как с Российской Федерацией, Белоруссией и Казахстаном, так и с ЕС и Турцией», — заявил Дачич.

Как пояснил на форуме замминистра иностранных дел Василий Небензя, продолжаются и переговоры о создании зоны свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом. «Мы сейчас с Сербией ведем переговоры в рамках ЕврАзЭС <...>У нас есть с Сербией зоны свободной торговли, у остальных стран есть. Надо унифицировать этот проц​есс», — сказал он ТАСС.