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Глава Россотрудничества рассказала об обучении сирийцев в России
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Глава Россотрудничества рассказала об обучении сирийцев в России
ПМЭФ-2017, 13:46
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Глава Россотрудничества рассказала об обучении сирийцев в России

Глава Россотрудничества Любовь Глебова рассказала об увеличении количества сирийцев, желающих обучаться в России, об этом она сообщила в интервью РБК во время Петербургского международного экономического форума.

«Наш главный проект на территории Сирии — отбор желающих обучаться в России. У нас развернута программа по сбору заявок, у нас есть центры, которые работают на этот проект. В прошлом году мы обеспечили все так называемые контрольные цифры приема», — сказала она.

В прошлом году квота студентов из Сирии на обучение в России была установлена на уровне 300 мест. Ее набрали, добавили еще 150. Основные направления — медицинские специальности и русский язык.

Она также отметила, что интерес к русской культуре в Сирии сформировался достаточно давно, и вряд ли его уровень связан с «политическими историями». «Это такая давняя история российско-сирийских взаимоотношений. Проявление тому — возрастающий интерес к обучению сирийцев в российских вузах. Несмотря на сложности, которые есть сейчас, мы ведем работу по отбору этих студентов», — заключила она, подчеркнув, что это важнейший показатель внимания сирийцев к возможности расширения всех видов культурных связей.

Кроме того, в интервью РБК Любовь Глебова рассказала, что результативность антитеррористических программ измерить напрямую невозможно. «Мы не можем сказать, что, если теракты происходят, то это является следствием того, что мы ведем слабую работу по профилактике. Наша роль — сопутствующая, я бы не стала преувеличивать значение наших профилактических мер, но и не стала бы недооценивать их», — сказала она, отметив, что в благоприятной обстановке «в ряде стран в связи с антитеррором есть и наш вклад».

«Например, в нашем центре в Таджикистане ребятишек учат основам личной безопасности. Мы учим быть их внимательными во всем, в чем профессионально надо обучить человека, чтобы он физически был безопасен», — заключила она.

Теги: Россотрудничество , Любовь Глебова , ПМЭФ-2017
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