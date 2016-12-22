Песков объяснил отсутствие представителей AFP на встрече с Путиным

Агентство AFP не направило своего руководителя на встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), поэтому представители AFP на мероприятие не попали. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Дело в том, что это называется саммит информационных агентств, то есть присутствуют первые лица или как минимум вторые лица в исключительных случаях. Формат встречи не предусматривает участия на другом уровне», — приводит ТАСС слова Пескова.

Путин проводит встречу с главами агентств в Константиновском дворце.

В 2016 году в рамках ПМЭФ Владимир Путин встретился с руководителями 12 информационных агентств, среди них были представители Reuters, AP, китайского Синьхуа и японского Kyodo. В этом году участвуют представители информагентств из России, США, Германии, Италии, Испании, Индии, Китая, Турции, Швеции и Японии.