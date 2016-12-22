Росавтодор допустил увеличение штрафа по системе «Платон» до 20 тыс. руб.

Штрафы для неплательщиков системы «Платон» (система взимания платы с большегрузных автомобилей за проезд по федеральным трассам) могут вырасти до 20 тыс. руб. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Вообще штрафы будут меняться. Этот документ внесен Минтрансом, сейчас в правительстве, готовится к внесению в Госдуму. Там, насколько мне известно, отмена повторности: сейчас в течение суток нельзя было налагать взыскание второй раз. И, насколько мне известно, повышается сумма штрафа до 20 тыс. руб.» — заявил Прончатов.

В конце марта 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с представителями дальнобойщиков накануне массовых протестов против системы «Платон». Изначально тариф планировали поднять вдвое. Но правительство отказалось от этих планов и подняло тариф в системе «Платон» на 25%. Таким образом, вместо планировавшихся 3,06 руб. за км стали взимать 1,91 руб. за км. Ранее тариф составлял 1,53 руб. за км. Кроме того, Медведев поручил Минтрансу, Минэкономразвития и Минфину проработать вопрос о введении системы скидок в систему «Платон».

В мае 2017 года первый замминистра транспорта Евгений Дитрих заявил, что скидка в системе «Платон» будет незначительной. Он объяснил, что размер скидки будет связан с компенсацией ущерба, наносимого грузовиками дорогам. Также скидка будет зависеть от величины пробега грузовика.

Акции протеста дальнобойщиков против системы «Платон» начались по всей России с конца марта после того, как стало известно о повышении тарифов на проезд грузовиков.