Роскомнадзор назвал обвинения МЧС в неинформировании об урагане огульными

Обвинения МЧС в некачественной работе и отсутствии оповещений граждан перед ураганом в московском регионе являются огульными. Об этом заявил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

Жаров подчеркнул, что не считает, что МЧС во время урагана «повело себя как-то никак». Он добавил, что в этом нужно разобраться «более глубоко». «Я уверен, что такой разбор в настоящее время осуществляется», — уточнил глава надзорного ведомства.

Ураган обрушился на Москву и Подмосковье 29 мая во второй половине дня. Порывы ветра достигали 25 м/c. Жертвами стихии стали 16 человек, более 170 пострадали.

Жертвы и разрушения после урагана в Москве: что известно на данный момент

После урагана русская служба телеканала Би-би-си и издание Meduza сообщили, что жителям московского региона не приходила массовая рассылка с предупреждением о надвигающейся стихии.



По словам мобильных операторов, они не сделали рассылку своим абонентам, так как получили запрос от МЧС, когда уже появилась информация о первых жертвах урагана. В МТС заявили, что МЧС может напрямую делать рассылку абонентам сети, для этого у ведомства есть специальная платформа.

Однако в управлении МЧС по Москве РБК заявили, что оповестили сотовых операторов, «как только получили сводку от синоптиков».

Кремль отказался комментировать РБК работу МЧС во время урагана в столичном регионе и жалобы на отсутствие СМС-оповещений о предстоящей стихии.