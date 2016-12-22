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Костин рассказал о «торможении» продажи «дочки» ВТБ на Украине Нацбанком
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Костин рассказал о «торможении» продажи «дочки» ВТБ на Украине Нацбанком
ПМЭФ-2017, 12:57
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Костин рассказал о «торможении» продажи «дочки» ВТБ на Украине Нацбанком

Представители ВТБ наблюдают «сильное торможение» со стороны Нацбанка Украины в процессе продажи «дочки» кредитной организации в республике. Об этом председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил журналистам в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РБК.

«У нас есть два конкретных предложения от понятных украинских бизнесменов», — пояснил он, отметив, что уже завершается проводимый перед началом покупки бизнеса due diligence (включающая в себя исследование деятельности компании, а также комплексную проверку ее финансового состояния и положения на рынке процедура составления объективного представления об объекте инвестирования — РБК). После него, как уточнил Костин, предприниматели должны будут «направить свои конкретные предложения в Нацбанк Украины и получить разрешение на сделку». Какие именно бизнесмены претендуют на покупку «дочки» ВТБ на Украине, банкир не уточнил.

«Посмотрим, насколько украинская власть будет подвижна», — также добавил он, подчеркнув, что полученные кредитной организацией предложения — «не очень щедрые». «Но мы не за ноль продаем», — добавил Костин, заметив, что в настоящий момент пока неясно, «реально ли вообще» продать эти компании.

«Видим сильное торможение со стороны Нацбанка Украины», — пояснил он. «Если они [украинские власти] провозгласили политику нежелательности российских банков, дайте нам выйти», — заключил глава ВТБ.

Ранее, 30 мая, в интервью газете Financial Times Костин заявил, что потери от закрытия «дочки» ВТБ на Украине из-за введенных Киевом санкций могут составить 25–27 млрд руб. «Там слишком много проблем», — пояснял тогда банкир, напоминая, что в республике противниками работы на Украине российских кредитных организаций «проводились протестные акции». «Чтобы закрыть его [дочерний банк ВТБ], а мы готовы это сделать, потребуется, наверное, еще год», — уточнял Костин.

Теги: Украина , ВТБ , ПМЭФ , Андрей Костин
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