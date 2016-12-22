Песков заявил об отсутствии планов Кремля приватизировать нефтяной сектор

В Кремле пока не рассматривают вопрос о приватизации всего нефтяного сектора в ближайшие годы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение экс-министра финансов Алексея Кудрина на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает «РИА Новости».



«Это его хорошо известная экспертная точка зрения, он достаточно аргументированно ее отстаивает. Известны также иные точки зрения. Но, насколько мне известно, у правительства пока таких планов нет», — сказал Песков.



Ранее сегодня, 1 июня, на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме экс-министр финансов и глава комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин заявил о необходимости приватизировать весь нефтяной сектор в России в ближайшие семь-восемь лет.



«Оказывается, что частный сектор быстрее реагирует на все эти новые изменения. Уменьшение государственного сектора, увеличение частного — в наших силах. Это наше черное родимое пятно — то, что мы не сократили государственную экономику, а, наоборот, стали в чем-то возвращаться. Например, нефтяной сектор должен быть приватизирован в ближайшие семь-восемь лет», — заявил Кудрин, подчеркнув, что сегодня России не нужно государственных энергетических компаний.