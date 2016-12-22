В московских аэропортах начали проверку после анонимного звонка о бомбе

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку московских аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово из-за анонимного звонка о бомбе. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

«Проводятся все необходимые в этом случае мероприятия», — отметил представитель пресс-службы.

Информацию о проверке из-за звонка в разговоре с РБК подтвердил начальник пресс-службы Шереметьево Роман Генис. Он добавил, что людей из аэропорта эвакуировать не стали. «Аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию», — отметил Генис.

В свою очередь в пресс-службе Домодедово РБК сообщили, что все рейсы также выполняются по расписанию. В аэропорту проводится «ряд мероприятий по транспортной безопасности, которые предусмотрены при поступлении подобных анонимных звонков», однако Домодедово продолжает работать в штатном режиме, отметил представитель пресс-службы.

В пресс-службе Внуково РБК заявили, что пока ситуацию не комментируют.