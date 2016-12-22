Синоптики спрогнозировали тридцатиградусную жару в Москве

К концу следующей недели в столице России температура воздуха составит до 30 градусов тепла. В первой половине недели возможны небольшие осадки. Кратковременные дожди ожидаются в столице на этой неделе, порывы ветра составят до 10 м/с. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на специалиста центра «Фобос».

«В понедельник вероятность небольших дождей сохранится, но температура уже ощутимо повысится, в дневные часы 17–22 градуса тепла. К концу следующей рабочей недели в столичном регионе будет 25–30 градусов», — заявил представитель «Фобоса».

На столичный регион в понедельник, 29 мая, обрушился мощный ураган, который сопровождался дождем с грозами. Из-за стихии в больницы попали более 100 человек, 16 человек погибли. В столице ветер повалил 14 тыс. деревьев и повредил кровли сотен домов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.