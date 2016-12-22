Миллер прокомментировал риски отбора Киевом газа фразой «пусть попробуют»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал риски возможного отбора газа Украиной в счет уплаты штрафа по антимонопольному делу. Об этом он, как передает корреспондент РБК, заявил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Пусть попробуют», — сказал Миллер в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее, 31 мая, «Нафтогаз» сообщил о том, что Стокгольмский арбитражный суд постановил отменить требование «бери или плати» (take-or-pay) «Газпрома» по контракту с украинской энергетической компанией о поставке газа в республику.

Также, по информации представителей «Нафтогаза», суд удовлетворил другое требование Киева и предписал российской компании пересмотреть формулу цены на газ с 2014 года с учетом рыночных условий.

По состоянию на конец мая сумма требований «Газпрома» к «Нафтогазу» составляла $47,1 млрд. Большая их часть была связана с условием «бери или плати» ($34,5 млрд), а также касалась недобора газа украинской стороной в 2012–2014 годах, третьем квартале 2015 года и втором—четвертом кварталах 2016 года.

Судебное разбирательство относительно контрактов на поставку российского газа на Украину началось в 2015 году. Документы, в свою очередь, были подписаны еще в 2009 году при участии на тот момент премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

В МИД Украины решение Стокгольмского арбитражного суда назвали «чистой победой Украины и европейских правил над энергетической агрессией России и монополизмом «Газпрома». Украинский лидер Петр Порошенко, комментируя это постановление, в свою очередь заявил, что отмена требования «бери или плати» является важным шагом на пути к энергетической безопасности Киева.