Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
ПМЭФ: LIVE
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,85 56,34 EUR Нал. 63,89 63,28 USD Бирж. 56,55 -0,02 EUR Бирж. 63,47 -0,17 USD ЦБ. 56,69 +0,17 EUR ЦБ. 63,41 +0,46 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1871,52 -1,52% РТС 1042,78 -1,00% Brent 51,38 +0,78% DJIA 21008,65 -0,10% Nasdaq 6198,52 -0,08% FTSE 7547,31 +0,36%
Глава Роскомнадзора назвал сроки возможной разблокировки LinkedIn
Лента новостей
«Роскосмос» рассказал о снижении стоимости запусков из-за ракеты «Союз-5» 11:26, Технологии и медиа В Бразилии пропали останки чемпиона мира по футболу Гарринчи 11:24, Спорт Компания сооснователя Microsoft показала крупнейший самолет-носитель 11:22, Бизнес АвтоВАЗ сократит более 2 тыс. сотрудников к концу 2017 года 11:17, Бизнес Глава Роскомнадзора назвал сроки возможной разблокировки LinkedIn 11:17, Общество «Яндекс» и «Просвещение» объявили о создании совместного предприятия 11:17, Технологии и медиа Силуанов заявил о важности качества распределения бюджета 11:12, Экономика ФСИН заявила о сокращении числа несовершеннолетних в колониях в 10 раз 10:58, Общество Алексей Калицев: «Без завода в России Solaris как феномена не было бы» 10:50, Новости партнеров Леван Васадзе: «Нас ждет сплошная информатизация компаний» 10:46, Новости партнеров Украинской команде Mail.ru предложили работу в российском офисе 10:41, Бизнес Глава «Роскосмоса» назвал сроки запуска новой ракеты-носителя 10:35, Технологии и медиа В МВД Иркутска проверят нападение на сына арендодателя штаба Навального 10:33, Политика ФАС пообещала в течение 10 дней возбудить дело против LG 10:31, Бизнес Силуанов и Кудрин разошлись в необходимости бюджетных трат на реформы 10:29, Экономика «Пора вспомнить о продовольственной безопасности» 10:07, Пресс-релизы Треть россиян заявили о праве родителей физически наказывать подростков 10:03, Общество Набиуллина не исключила дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ 09:55, Экономика Кудрин заявил о необходимости приватизировать нефтяной сектор за 7 лет 09:53, Экономика В США на заводе по производству этанола произошел взрыв 09:51, Общество Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке 09:50, Финансы В Ярославской области создадут авиакомпанию «Ярославия» 09:33, Бизнес «Почта России» и «Трансмашхолдинг» подписали соглашение о сотрудничестве 09:31, Бизнес Новак анонсировал 1 трлн руб. незапланированного дохода в бюджет России 09:28, Экономика Семья директора застройщика Минздрава стала самой богатой в ведомстве 09:00, Общество Московская компания «Меганом» разработает дизайн небоскреба в Нью-Йорке 08:56, Бизнес Минобороны заявило об уничтожении 80 боевиков ИГ под Раккой 08:51, Политика Банки нашли способ обойти закон о коллекторах 08:31, Бизнес
Глава Роскомнадзора назвал сроки возможной разблокировки LinkedIn
ПМЭФ-2017, 11:17
0
Глава Роскомнадзора назвал сроки возможной разблокировки LinkedIn

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что тема возобновления работы LinkedIn на территории России может быть поднята ближайшей осенью. В кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) Жаров сообщил, что, по его информации, к осени будет окончательно завершена сделка Microsoft и LinkedIn, сообщает корреспондент РБК. «И тогда компания Microsoft рассмотрит, что она будет делать с LinkedIn», — сказал глава Роскомнадзора.

Жаров при этом отметил, что официальная позиция LinkedIn в настоящее время заключается в том, что компания не имеет возможности соблюсти федеральный закон №242.

Также глава Роскомнадзора сообщил, что ведомство пока не установило временные рамки для предоставления администрацией мессенджера Telegram сведений о себе для реестра организаторов распространения информации. По словам Жарова, диалог на эту тему продолжается как с Telegram, так и с рядом других организаторов распространения информации.

С 1 сентября 2015 года в силу вступили поправки в законодательство, по которым персональные данные россиян должны храниться и обрабатываться на территории России. Из-за невыполнения этого требования осенью 2016 года в стране была заблокирована социальная сеть LinkedIn, после того как суд удовлетворил иск Роскомнадзора.

Теги: Роскомнадзор , LinkedIn , Telegram , Александр Жаров
Главное
Кудрин заявил о необходимости приватизировать нефтяной сектор за 7 лет Экономика
Материалы по теме
СМИ сообщили о регистрации LinkedIn в ФНС Технологии и медиа
Роскомнадзор заявил о незаинтересованности LinkedIn в работе в России Бизнес
LinkedIn заявила о планах возвращения в Россию Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку