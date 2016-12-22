Глава Роскомнадзора назвал сроки возможной разблокировки LinkedIn

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что тема возобновления работы LinkedIn на территории России может быть поднята ближайшей осенью. В кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) Жаров сообщил, что, по его информации, к осени будет окончательно завершена сделка Microsoft и LinkedIn, сообщает корреспондент РБК. «И тогда компания Microsoft рассмотрит, что она будет делать с LinkedIn», — сказал глава Роскомнадзора.

Жаров при этом отметил, что официальная позиция LinkedIn в настоящее время заключается в том, что компания не имеет возможности соблюсти федеральный закон №242.

Также глава Роскомнадзора сообщил, что ведомство пока не установило временные рамки для предоставления администрацией мессенджера Telegram сведений о себе для реестра организаторов распространения информации. По словам Жарова, диалог на эту тему продолжается как с Telegram, так и с рядом других организаторов распространения информации.

С 1 сентября 2015 года в силу вступили поправки в законодательство, по которым персональные данные россиян должны храниться и обрабатываться на территории России. Из-за невыполнения этого требования осенью 2016 года в стране была заблокирована социальная сеть LinkedIn, после того как суд удовлетворил иск Роскомнадзора.