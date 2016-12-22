Силуанов заявил о важности качества распределения бюджета

Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что для распределения государственных средств «важно не количество расходов бюджета, а качество их администрирования и расходования». Об этом глава ведомства, как передает корреспондент РБК, сообщил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Важно не количество денег, а качество», — заявил министр, пояснив, что это качество «их администрирования и расходования». «Именно на это должны быть направлены действия любого правительства, в том числе и Российской Федерации», — отметил он, подчеркнув, что «не объем расходов важен».

«Можно объединить огромный объем расходов, перераспределить половину ВВП, а качество этих расходов низкое и результата нет», — добавил Силуанов.

«Для нас всё очевидно», — также объявил министр. По его словам, России необходимы «структурные реформы, изменения». «Но проводить их не так просто, потому что это требует перераспределения ресурсов», — заметил глава Минфина, уточнив, что для этого «кому-то где-то» нужно будет «сократить объем поддержки». «То же самое в медицине, образовании — можно сократить финансирование и сделать таким образом, что с тем же объемом денег результат будет лучше», — сообщил он.

«Бюджетным правилом» в России, по информации министра, является «баланс». «Чтобы база была создана, чтобы были понятные условия, чтобы не приходилось каждый раз переигрывать», — пояснил Силуанов, добавив, что​ «сейчас цены на нефть подросли, а если они снова упадут, мы наступим на те же самые грабли, что и раньше».

«Деньги точно есть, наша задача — обеспечить стабильность бюджета при любых условиях, будь то изменения цен на нефть, санкции, системные ограничения», — заявил глава ведомства, пояснив, что «мы не должны на это обращать внимание».

«Мы должны ориентироваться на те возможности, которые у нас есть без конъюнктурных поступлений», — отметил он, уточнив, что, по его мнению, это и есть «залог успеха». «Конечно, это не основное условие проведения структурных изменений, но на этом мы должны сконцентрировать все наши усилия», — подчеркнул Силуанов. Только после, по его данным, российская экономика сможет «обеспечить себе стабильность и рост экономического потенциала».