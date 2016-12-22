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МЧС выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра в Москве
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МЧС выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра в Москве
Общество, 11:38
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МЧС выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра в Москве

МЧС выпустило экстренное сообщение о резком ухудшении погоды в Москве, говорится в сообщении ведомства.

В столице с 11:00 мск 1 июня ожидается кратковременный дождь и порывистый ветер, который достигнет 15-20 м/с, уточняется в сообщении. По информации МЧС, такие погодные условия ожидаются до 11:00 мск 2 июня.

«При порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев», — предупредили в ведомстве. Кроме того, могут быть повреждены слабо укрепленные рекламные конструкции. В связи с этим может возникнуть затор на дорогах, также возникает опасность получения травм, отмечается в сообщении.

Накануне, 31 мая, МЧС предупредило об ухудшении погоды в 22 регионах России. В ведомстве отмечали, что в ночь на 1 июня ожидались обильные осадки и шквалистый ветер с порывами до 24 м/с.

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В понедельник, 29 мая, на Москву и Московскую область обрушился ураган. Порывы ветра достигали 25 м/c. В результате стихии погибли 16 человек, еще более 170 пострадали.

Теги: Москва , МЧС , ветер , дождь
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