В МВД Иркутска проверят нападение на сына арендодателя штаба Навального

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после нападения на мужчину в иркутском штабе основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Как пояснили в ведомстве, инцидент произошел в среду, 31 мая, «поздно вечером». В этот же период, по словам начальника пресс-службы Германа Струглина, в министерство поступило заявление от пострадавшего.

«По результатам [проверки] будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — заключил собеседник агентства.

Как уточнил «Интерфаксу» координатор штаба Навального в Иркутске Сергей Беспалов, вечером 31 мая в офисе неизвестные избили сына предпринимателя, который сдает это помещение в аренду штабу.

«Мы работаем с этим человеком, но официально арендуемый нами офис принадлежит его отцу», — пояснил он.

Ранее, 31 мая, Беспалов сообщал агентству, что в помещение офиса штаба в Иркутске ворвались семь человек с бейсбольными битами. По его словам, в результате инцидента был избит «мелкий предприниматель, православный мужик, которому надо [было] кормить четырех детей».​

Прежде собственник помещения в Иркутске, которое раньше арендовал штаб Навального, как уточнял собеседник «Интерфакса», отказался от договора аренды после «беседы с бандитами». «С тем поговорили, с этим, видимо, решили не разговаривать — сразу бить», — заключил Беспалов.