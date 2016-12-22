Глава «Роскосмоса» назвал сроки запуска новой ракеты-носителя

Разрабатываемая в России ракета-носитель среднего класса «Союз-5» будет запущена в 2022 году и будет способна стартовать с «Морского старта». Об этом заявил глава корпорации «Роскосмос» Игорь Комаров, сообщает корреспондент РБК.

Заявления Комарова сделаны на Петербургском международном экономическом форуме.

«Морской старт» — плавучий космодром, расположенный в Тихом океане в районе экватора. В созданный в 1995 году консорциум Sea Launch Company вошли Boeing, РКК «Энергия», норвежская компания Aker, украинское конструкторское бюро «Южное» им. Янгеля и «Южмаш». К 2013 году с «Морского старта» была запущена 31 ракета «Зенит-3SL». Деятельность космодрома была приостановлена в 2014 году.

Разработка новой ракеты-носителя среднего класса предусмотрена федеральной космической программой на 2016–2025 годы. Согласно ей, ракета должна быть создана в период с 2018 по 2025 год. Из госбюджета на разработку ракеты планируется направить около 30 млрд руб.