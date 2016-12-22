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Набиуллина не исключила дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ
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Набиуллина не исключила дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ
ПМЭФ-2017, 09:55
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Набиуллина не исключила дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России видит возможности для дальнейшего снижения процентных ставок. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) она заявила в интервью телеканалу CNBC News.

«Мы снизили процентные ставки, и я думаю, что у нас [еще] есть возможность для их ослабления», — сообщила Набиуллина, пояснив однако, что темпы этого ослабления, по ее мнению, «будут зависеть от экономической ситуации, фактической инфляции, инфляционных ожиданий, а также от динамики цен на нефть».

«Мы зависим от этих факторов, и на каждом собрании <...> анализируем их, принимая решение о том, каким будет следующий шаг», — уточнила глава ЦБ.

В настоящий момент ключевая ставка Банка России составляет 9,25% годовых. В конце апреля ЦБ снизил ее на 0,5 процентного пункта.

«Согласно нашим внутренним исследованиям, наша нейтральная реальная процентная ставка может составлять 2,5%-2,75%», — отметила также Набиуллина. Это, по словам главы Центробанка, означает, что «мы остались на инфляции в 4%».

«Мы могли бы иметь 6,5%-6.75% от номинальной ставки», — добавила собеседница телеканала, заметив, что сейчас у ЦБ «повышенные инфляционные ожидания».

«Вот почему мы пытаемся сохранить жесткость нашей политики для достижения нашей цели на среднесрочную перспективу», — добавила Набиуллина, пояснив также, что в ЦБ в связи с этим видят «некоторые инфляционные риски, связанные с динамикой цен на нефть».

«Сейчас они довольно высокие, но кто знает, динамика цен на нефть не очень предсказуема», — заключила глава Центробанка.

Также она отметила, что ЦБ не собирается вмешиваться в валютный рынок и будет придерживаться принципа свободного плавания рубля. «У нас политика свободного плавания, я думаю, что свободный плавающий режим оказывает некоторое негативное влияние на экономику», — заметила Набиуллина, уточнив, что она «совершенно уверена, что этот режим имеет и более позитивные вещи».

«И мы не хотим вмешиваться в валютный рынок, и мы не используем наш курс политики для влияния на валюту, потому что я считаю, что валюта должна быть установлена ​​на рыночной основе», — заявила глава регулятора.

Теги: ЦБ , ключевая ставка , Рубль , Эльвира Набиуллина
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