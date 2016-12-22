В США на заводе по производству этанола произошел взрыв

В США в городе Камбрия (штат Висконсин) произошел взрыв на заводе по производству спирта. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.

По словам представителя правоохранительных органов, взрыв прогремел на заводе Didion Milling вечером в среду, 31 мая. ​В результате происшествия «несколько человек получили ожоги», точное число пострадавших не уточняется, отмечает телеканал.

По информации ABC, на место происшествия были направлены медицинские вертолеты и пожарные.

В середине апреля в США на заводе по производству боеприпасов Lake City Army Ammunition Plant в штате Миссури прогремел взрыв. CBS News со ссылкой на заявление командования Сухопутных войск США сообщал, что в результате случившегося по меньшей мере погиб один человек, а еще четверо пострадали.