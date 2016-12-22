В Ярославской области создадут авиакомпанию «Ярославия»

В Ярославской области планируют создать региональную авиакомпанию «Ярославия», она будет выполнять внутренние и международные рейсы в ярославский аэропорт Туношна. Об этом заявил врио главы региона Дмитрий Миронов на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

Авиакомпании, совершающие пассажирские рейсы из ярославского аэропорта, получат субсидии из бюджета Ярославской области, добавил Миронов.

Международный аэропорт Туношна был передан в собственность региональных властей в 1998 году и открыт для грузовых полетов в 2001 году. Реконструкция здания воздушной гавани была проведена в 2011 году.

Аэропорт способен отправлять до 150 пассажиров в час и до 150 т грузов в сутки. Среднесуточная интенсивность движения самолетов составляет семь вылетов. Он расположен в 17 км от центра города Ярославля. До этого на месте аэропорта функционировал военный аэродром.

XXI Петербургский международный экономический форум проходит в 2017 году с 1 по 3 июня.