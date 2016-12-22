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Новак анонсировал 1 трлн руб. незапланированного дохода в бюджет России
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Новак анонсировал 1 трлн руб. незапланированного дохода в бюджет России
Экономика, 09:28
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Новак анонсировал 1 трлн руб. незапланированного дохода в бюджет России
При существующих ценах на нефть бюджет России по итогам 2017 года сверх запланированного объема финансов получит 1 трлн. руб., об этом в интервью ТАСС заявил министр энергетики Александр Новак.

По его словам, подписанное осенью 2016 года и продленное сейчас соглашение стран ОПЕК и не входящих в картель государств позволило ценам на нефть не «просесть» ниже $40 за баррель, что стабилизировало рынок.

«Премия, полученная в результате стабилизации рынка, составляет примерно $10–15 на бочке нефти», — сказал министр.

«Дальше умножайте: при добыче Россией примерно 11 млн барр. в сутки получаем дополнительно не менее $110 млн. Понятно, что эта сумма распределяется между государственным бюджетом и компаниями, но большую часть доходов получает, конечно, казна, поскольку у нас действует прогрессивная шкала налогов: чем выше цена, тем значительнее отчисления», — объяснил министр.

Он подчеркнул, что при существующих ценах бюджет России должен получить в 2017 году сверх запланированного ранее не менее 1 трлн руб. «Ежемесячная прибавка с января по май — по 100 млрд», — заключил Новак, добавив, что сейчас идет корректировка бюджета в сторону увеличения.

Представители стран ОПЕК 25 мая договорились о продлении сокращения добычи нефти до конца марта 2018 года. Благодаря этим договоренностям Минфин запланирует получить в бюджет 2017 года на 719 млрд руб. нефтегазовых доходов больше, чем заложено в действующем законе о бюджете, заявлял министр финансов Антон Силуанов.
 
Теги: нефть , Александр Новак , министр энергетики , бюджет России
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