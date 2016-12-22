Новак анонсировал 1 трлн руб. незапланированного дохода в бюджет России

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Кудрин заявил о необходимости приватизировать нефтяной сектор за 7 лет

В США на заводе по производству этанола произошел взрыв

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