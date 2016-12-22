Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,96 56,48 EUR Нал. 64,05 63,42 USD Бирж. 56,64 +0,08 EUR Бирж. 63,68 +0,05 USD ЦБ. 56,69 +0,17 EUR ЦБ. 63,41 +0,46 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1903,08 +0,14% РТС 1058,11 +0,46% Brent 51,15 +0,33% DJIA 21008,65 -0,10% Nasdaq 6198,52 -0,08% FTSE 7536,87 +0,23%
«Почта России» и «Трансмашхолдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
Лента новостей
В США на заводе по производству этанола произошел взрыв 09:51, Общество Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке 09:50, Финансы В Ярославской области создадут авиакомпанию «Ярославия» 09:33, Бизнес «Почта России» и «Трансмашхолдинг» подписали соглашение о сотрудничестве 09:31, Бизнес Новак анонсировал 1 трлн руб. незапланированного дохода в бюджет России 09:28, Экономика Семья директора застройщика Минздрава стала самой богатой в ведомстве 09:00, Общество Московская компания «Меганом» разработает дизайн небоскреба в Нью-Йорке 08:56, Бизнес Минобороны заявило об уничтожении 80 боевиков ИГ под Раккой 08:51, Политика Банки нашли способ обойти закон о коллекторах 08:31, Бизнес При авиаударе на Филиппинах военные уничтожили чеченского боевика 08:01, Общество Вступил в силу запрет на управление грузовиками без российских прав 07:20, Общество Эксперты Кудрина ответили на критику главы Удмуртии 07:00, Политика Силуанов объяснил отказ от наращивания расходов за счет конъюнктуры 06:50, Экономика Полиция Таиланда задержала четырех россиян 06:31, Общество Трамп прокомментировал слова Клинтон о причинах ее поражения на выборах 05:59, Политика Барак Обама купил в Вашингтоне дом за $8 млн 05:42, Общество WP узнала о намерениях Трампа вернуть России ее дипсобственность 05:22, Политика CNN узнал о «дополнительной частной встрече» Сешнса с послом России 05:07, Политика Reuters сообщил об уничтожении в Сирии основателя информагентства ИГ 04:30, Общество СМИ сообщили о планах создать в России новый лоукостер 04:07, Бизнес Расследование РБК: как работает российский рынок нелегального алкоголя 04:03, Общество Клинтон пошутила о скрытом послании Трампа России 04:01, Политика  СМИ узнали о повестках на слушания по «российскому делу» в конгрессе США 03:31, Политика «Коммерсантъ» воссоздал детальную картину крушения Ту-154 под Сочи 03:12, Общество В сенате США предложили ужесточить антироссийские санкции 02:59, Политика В Германии освободили подозревавшегося в подготовке теракта сирийца 02:23, Общество «Архнадзор» обнаружил в списках по реновации более 300 исторических домов 02:12, Общество Илон Маск пригрозил выйти из экспертных советов при президенте США 01:43, Общество
«Почта России» и «Трансмашхолдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
ПМЭФ-2017, 09:31
0
«Почта России» и «Трансмашхолдинг» подписали соглашение о сотрудничестве

Генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов и генеральный директора «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщил с места события корреспондент РБК, в соответствии с документом «Трансмашхолдинг» выразил намерение улучшать технические характеристики багажно-почтовых вагонов, а «Почта России» запланировала в ближайшие три года приобрести около 300 новых вагонов.

Как указывается, новый подвижной состав будет использоваться в том числе и при организации транзита международной почты из Китая в Европу по территории России. «В планах к 2018–2019 годам запуск прямого почтового железнодорожного маршрута Пекин — Москва — Берлин, для которого нам понадобится около 75 современных вагонов», — отметил Страшнов.
Теги: «Почта России» , «Трансмашхолдинг» , ПМЭФ-2017
Главное
Кудрин заявил о необходимости приватизировать нефтяной сектор за 7 лет Экономика
Материалы по теме
«Почта России» начала торговать семенами и цветами под посадку Общество
«Почта России» вдвое увеличила динамику розничных продаж Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку