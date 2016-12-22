«Почта России» и «Трансмашхолдинг» подписали соглашение о сотрудничестве

Генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов и генеральный директора «Трансмашхолдинга» Кирилл Липа в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщил с места события корреспондент РБК, в соответствии с документом «Трансмашхолдинг» выразил намерение улучшать технические характеристики багажно-почтовых вагонов, а «Почта России» запланировала в ближайшие три года приобрести около 300 новых вагонов.

Как указывается, новый подвижной состав будет использоваться в том числе и при организации транзита международной почты из Китая в Европу по территории России. «В планах к 2018–2019 годам запуск прямого почтового железнодорожного маршрута Пекин — Москва — Берлин, для которого нам понадобится около 75 современных вагонов», — отметил Страшнов.