Московская компания «Меганом» разработает дизайн небоскреба в Нью-Йорке

Московская компания «Меганом» займется разработкой дизайна для небоскреба в Нью-Йорке, высота которого составит 305 м (1001 фут), сообщает сайт 6sqft.

Здание, по информации издания, будет расположено на Манхэттене, оно станет одним из самых высоких в городе после Эмпайр-стейт-билдинг. В нем, как пишет 6sqft, будут находиться жилые помещения.

Проект небоскреба, по данным портала, «будет включать в себя несколько особенностей с точки зрения дизайна», а также «экологии». ​На его вершине, как замечает 6sqft, будет выстроена «поразительная арочная смотровая площадка».

О строительстве высотки, как пишет издание, впервые стало известно в сентябре прошлого года. Ее строительством, по информации портала, займется компания Five Points Development израильского бизнесмена Бориса Кузинца.

Он, как поясняет 6sqft, прежде уже работал с российскими компаниями, в частности, занимался модернизацией улицы Остоженки в столице. Также Кузинец, как пишет издание, уже работал с «Меганомом» «по нескольким проектам», включая универмаг «Цветной» в Москве. Другими работами «Меганома», по информации портала, являются «расширение» Пушкинского музея в столице, обновление Музея Кремля, а также новый генплан для московского парка Горького.

Для дизайна небоскреба в Нью-Йорке компания, как пишет 6sqft, уже разработала алюминиевую и стеклянную башни с большими круглыми окнами на восточном фасаде и окнами от пола до потолка на северном и южном фасадах. Создавая форму высотного здания, как пояснили изданию архитекторы, они вдохновлялись «уникальной структурной системой, которая отделяла бы функциональное ядро небоскреба от его жилых помещений», создавая таким образом «обширные помещения». «Изобретательное дизайнерское решение, беспрецедентное для высотных зданий в Нью-Йорке», — пояснили 6sqft архитекторы.